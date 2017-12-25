Nihat Yüceur İstanbul kantin esnafının sesi olacak

Genç ve dinamik bir yönetim kurulu oluşturan başkan adayı Nihat Yüceur, seçimi kazanarak kantin işletmecilerinin sıkıntılarına çare olmayı hedefliyor. 3 adayın yarıştığı İstanbul Kantinciler Esnaf Odası başkanlık seçiminde Nihat Yüceur, projeleriyle dikkat çekiyor.

Nihat Yüceur ve ekibi Ümraniye Y. Dudullu Kasr-ı Lena toplantı salonunda birlik ve beraberlik gecesi düzenledi. Anadolu yakası kantin işletmecilerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Yüceur'un yaptığı konuşma büyük alkış aldı.

"BİRLİKTE KAZANACAĞIZ, BERABER YÖNETECEĞİZ"

Yönetim kurulu üyesi adaylarının konuşmasının ardından kürsüye çıkan Yüceur, göreve gelmesi halinde neler yapacağını anlattı. Esnaftan seçimler için destek isteyen Yüceur, ''Birlikte kazanacağız beraber yöneteceğiz'' dedi.

İlçe temsilciliklerini yeniden daha faal olacak şekilde düzenleyeceklerini

söyleyen Yüceur, İstişare Kurulu oluşturularak ortak aklın ön planda olacağını kaydetti.



Oda yönetimini, kapalı bir kutu vaziyetinden kurtarıp, gelir-gider tablolarını düzenli olarak şeffaf bir şekilde internet sitesinde ve panosunda yayınlayacakları sözünü veren Yüceur, ''İhaleleri manipüle ederek fahiş fiyatlarla kantin kiralayanların daha sonradan kira indirim talepleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.'' dedi.

KANTİN AKADEMİLERİ

stanbul'un her iki yakasında meslektaşların kendilerini geliştirebileceği kantin akademilerinin kurulacağını ifade eden Yüceur, konuşmasına şöyle devam etti: ''Bu akademilerde sürekli olarak tanınmış şefler ve gurmeler eşliğinde ürün geliştirme eğitimleri verilecek böylelikle kantinci esnafımızın kalifiye personel ihtiyacı sağlanabilecektir.''

ÜCRETSİZ HUKUK VE MUHASEBE HİZMETİ

Bütün üyelere ücretsiz hukuk ve muhasebe danışmanlık hizmeti sunulacağı müjdesini veren Yüceur, en kısa sürede odanın faaliyetlerine uygun ve sosyal imkanları olan mülk kazandıracakları sözünü verdi.

EN FAZLA İKİ DÖNEM

Oda başkanlığının en fazla 2 dönem yapılacağını söyleyen Yüceur, tecrübelerini kendilerinden sonra geleceklere aktaracaklarını belirtti.

BEYAZ MASA

Oda bünyesinde Beyaz Masa hattı oluşturacaklarını vurgulayan Yüceur, kantin çalışanlarını rahatlatacak bir projeyi paylaştı:

ÜCRETSİZ PRİM DESTEĞİ

''Sivil toplum gücümüzü kullanarak İŞKUR ve Çalışma Bakanlığı ile protokol yapıp, yaz aylarında 3 aylık personel sigorta prim ödemelerini devlet desteği ile ücretsiz şekilde sağlamaya çalışacağız.''

Yüceur, konuşmasını kantin esnafının alkışlarıyla tamamladı. Yüceur ve ekibi kantin esnafıyla beraber halay çekerek geceyi sonlandırdı.

NİHAT YÜCEUR KİMDİR?