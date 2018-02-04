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Nihat Mugil kimdir aslen nereli O Ses Türkiye 2018 final sahnesi yanacak

Nihat Mugil kimdir aslen nereli O Ses Türkiye 2018 final sahnesi yanacak

Nihat Mugil kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları O Ses Türkiye 2018 finali birinci kim oldu sorusunun cevabından önce merak edilmeye başladı. Etkileyici sesi ve muhteşem sahne performansıyla göz dolduran Nihat Mugil Murat Boz'un takımında bu akşam final sahnesine çıkacak. Sahnede Arapça şarkılar da söyleyen Nihat Mugil sıkı bir Beşiktaş hayranı.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2018 13:10 - Güncelleme: 04-02-2018 13:10

Nihat Mugil kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. O Ses Türkiye 2018 final sahnesini yıkacak isimlerin başında geliyor. Murat Boz'un takımında olan Nihat Mugil finale kalmayı başardı. Nihat Mugil instagram sayfasında hayranları onu çoktan O Ses Türkiye 2018 birincisi ilan etti bile. Hataylı olan Nihat Mugil tam bir Beşiktaş hayranı

NİHAT MUGİL KİMDİR: yarışmasına katılan Nihat Mugil tüm eleme ve eşleşmelerin ardından finale kadar yükselmeyi başarmıştır. Murat Boz’un takımında yer alan Nihat Mugil aslen Hatay Antakya Defne’lidir.

Koyu bir Beşiktaş taraftarıdır. Arapça ve İngilizce bilmektedir. Sahne aldığı mekanlarda Arapça şarkılarada yer vermektedir.

YARI FİNALE KİMLER KALMIŞTI: Final haftası tanıtım fragmanıyla duyurulan O Ses Türkiye, 4 Şubat Pazar akşamı büyük finaliyle ekranlara veda edecek. Peki, yarı finale kalan isimler kimlerdi?

Gökhan'ın takımı: Lütfiye Özipek, Selenay Dağdelen, Yener Bulut-Ümit Durak, Benjamin Kaggwa

Hadise'nin takımı: Oğulcan Bolcan, Berzan Emrah İgan

Murat Boz'un takımı: Aydan Kahraman, Mehmet Demiray, Nihat Mugil, Aslı Çobanoğlu

Yıldız Tilbe'nin takımı: Ceren Düzova

ACUN ILICALI SUNUCULUĞU BIRAKMIŞTI: O Ses Türkiye 2018 sezon finali için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı’nın yerini Jess Molho’ya bıraktığı, jüri koltuğunda ise Hadise, Murat Boz, Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe’nin oturduğu O Ses Türkiye’de önce çeyrek, ardından final, en son ise final heyecanı yaşanacak.

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