Nihat Kahveci sevgilisiyle yakalandı: Eyvah bizi çektiler

Uzun yıllar Beşiktaş'ta forma giyen eski milli futbolcu Nihat Kahveci, önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir kafede sevgilisi Fulya Sever’le görüntülendi. Mekandaki arka masalardan birinde Kahveci’yle koyu bir sohbete dalan Sever, fotoğraflarının çekildiğini fark edince panikledi. Sever’in “Bizi çektiler” diye uyardığı Kahveci, mekan çalışanlarıyla muhabirlere haber yollayıp fotoğrafların silinmesini istedi.

Fulya Sever, Miss Globe 2010 birincisi. Gıda Mühendisliği okuyan Fulya Sever, Altan Gördüm eğitmenliğinde oyunculuk dersi aldı. Yakın bir zamanda yeni bir dizi projesiyle ekranlara çıkmaya hazırlanan Fulya Sever, sevgilisi Nihat Kahveci'yle birlikte görüntülenmekten rahatsız olup, muhabirleri Nihat Kahveci'ye şikayet etti.

