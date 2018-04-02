Nihat Kahveci sevgilisiyle yakalandı: Eyvah bizi çektiler

Nihat Kahveci önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir kafede sevgilisi Fulya Sever’le görüntülendi. Sever’in “Bizi çektiler” diye uyardığı Kahveci, mekan çalışanlarıyla muhabirlere haber yollayıp fotoğrafların silinmesini istedi.

Nihat Kahveci sevgilisiyle yakalandı: Eyvah bizi çektiler

Uzun yıllar Beşiktaş'ta forma giyen eski milli futbolcu Nihat Kahveci, önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir kafede sevgilisi Fulya Sever’le görüntülendi. Mekandaki arka masalardan birinde Kahveci’yle koyu bir sohbete dalan Sever, fotoğraflarının çekildiğini fark edince panikledi. Sever’in “Bizi çektiler” diye uyardığı Kahveci, mekan çalışanlarıyla muhabirlere haber yollayıp fotoğrafların silinmesini istedi.

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Nihat Kahveci sevgilisiyle yakalandı: Eyvah bizi çektiler

Fulya Sever, Miss Globe 2010 birincisi. Gıda Mühendisliği okuyan Fulya Sever, Altan Gördüm eğitmenliğinde oyunculuk dersi aldı. Yakın bir zamanda yeni bir dizi projesiyle ekranlara çıkmaya hazırlanan Fulya Sever, sevgilisi Nihat Kahveci'yle birlikte görüntülenmekten rahatsız olup, muhabirleri Nihat Kahveci'ye şikayet etti.

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Nihat Kahveci sevgilisiyle yakalandı: Eyvah bizi çektiler

Sosyal medya hesabı Instagramı aktif bir biçimde kullanan Fulya Sever'in 22 bin takipçisi bulunuyor.

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Nihat Kahveci sevgilisiyle yakalandı: Eyvah bizi çektiler

İşte Fulya Sever'in Instagram paylaşımlarından bazıları...

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