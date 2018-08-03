Nihat Hatipoğlu'ndan Mustafa İslamoğlu'na tepki! Felaketin yolunu açıyor

Sabah gazetesi yazarı ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu da köşesinde isim vermeden İslamoğlu’nu eleştirdi.

Akabe cemaatinin lideri Mustafa İslamoğlu’nun 2017’nin eylül ayının sonunda internette bir konuşması yayımlanmıştı.Hz. Muhammet’in yetim olduğunu söyleyen İslamoğlu, sünnetle ilgili olarak da şu ifadeleri kullanmıştı:

“Resulullah hacamat yaptırmış olabilir, mutlaka da yaptırmıştır çünkü bölgede bilinen bir şey. Resulullah hacamat yaptırdı diye hacamat olan arkadaş Resulullah yetim idi, ananı öldürsene, niye bu sünneti işlemiyorsun? Yetim olmak sünnet. Ananı kaybet, babanı kaybet. Yapmayın, yapmayın. Komik oluyor.”

HATİPOĞLU'NDAN TEPKİ: Akabe cemaatinin lideri İslamoğlu’na tepkiler bunlarla sınırlı kalmadı. İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu da köşesinde isim vermeden İslamoğlu’nu eleştirdi. Nihat Hatipoğlu yazısında şunları kaydetti:“Kur'an'ı ve Hz. Peygamber'i (s.a.v.) yorumlamada görüşlerine katılmadığımız veya katıldığımız arkadaşlarımız olabilir. İlim sahibi olan arkadaşların dini hususlarda anlayışlarına göre yorumlarda bulunmaları belli bir noktaya kadar makuldür ve neticede içtihat müessesesi böyle bir çabadan kaynaklanıyor.

HATİPOĞLU: FELAKETİN YOLUNU AÇIYOR: Tahrip ve tahrife girmedikçe; söylenen sözü kitaptan ve sünneti nebiden bir dayanakla delillendirdikten sonra bizden farklı düşünenlere anlayışla bakmalıyız.Ancak bazı meslektaşlarımızın eline aldığı Kur'an-ı Kerim'i istediği gibi yorumlaması, Kur'an, sünnetten ve sahabe sözlerinden tamamen kendini bağımsız sayması bir felaketin yolunu açıyor.”

PEYGAMBERSİZ BİR İSLAM' PROJESİ İÇİN: Hatipoğlu yazısını şu satırlarla sürdürdü: “Kur'an-ı Kerim, Hz.Peygamber'in (s.a.v.) hadisleri, müçtehitlerin içtihatları, sahabenin kavilleri olmadan vahye dayalı bir dini indi yorumlarla yönlendirmek bir felakete yol açar. Açıyor da.Şimdi bazı ilahiyatçılar, sırf 'Peygambersiz bir İslam' projesi için Efendimizi o denli etkisizleştirmeye çalıştılar ki, dil ve kalemlerini o kadar vicdansızca kötü kullandılar ki, arkalarından gelen talebeleri Hz. Peygamber'i tanımaz oldu. Reddetti.Cerh etti. Sünnetin tümünü uydurma saydı. Sorumsuzca davranıp sorun haline gelen ilahiyatçıların hesabı çok ağır olur indallahte.”

ERBAŞ VE ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: İslamoğlu’nun bu sözlerine tepki Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’tan geldi. Erbaş, İslamoğlu gibi düşünenler için “bu çok tehlikeli bir mantıktır” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da geçen yıl yaptığı bir konuşmasında Mustafa İslamoğlu’nun sözlerine tepki göstererek "Türedi tipler sünneti ciddi manada tartışır hale geldiler. Bu tartışmaların ülkemizde yapılması bizler için ciddi manada bir üzüntü sebebidir. Bu tartışmaları açmak aslında bir neslin ifsadı anlamındadır" açıklamasında bulunmuştu.