Nihat Hatipoğlu zilhicce ayının faziletlerini anlattı

Zilhicce ayı nedir, ne zaman başlar ve Zilhicce ayında nasıl ibadet edilir, oruç tutulması farz mıdır soruları binlerce müslümanın aklında. Hac ayı olarak da bilinen Zilhicce ayı 2018 yılında 12 Ağustos pazar günü başladı ve 10 gün sürecek. Zilhicce ayı boyunca yani 10 gün boyunca oruç tutmak gerekir, fazr değildir fakat yapılması sevap olan ibadetler arasındadır. Zilhicce ayının 8.ve 9. gününde ise hacda olanlar oruç tutumaz. Çünkü hac ibadetini yaparken daha zinde ve canlı olmaları, öncesinde nâfile oruç tutmuş olmalarından hayırlıdır.

ZİLHİCCE AYI NEDİR: Sözlükte “hac ayı” anlamındaki zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılın zilkadeden sonra gelen son ayıdır. İslâm'dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde “mesîl” ve “müsbil”, Arab-ı âribe devrinde ise “ne‘as” ve “bürek” şeklinde adlandırılıyordu.

Zilhicce isminin hicrî takvimde yer alan diğer ay adlarıyla birlikte Arab-ı müsta‘ribe döneminde kullanılmaya başlandığı kaydedilir. Câhiliye devrinde Araplar haram ayların ilki olan zilkade ile zilhicce ayında ticarî açıdan büyük önem taşıyan panayırlar (1-8 Zilhicce) ve özellikle Zülmecâz panayırını düzenler, bunların sona ermesiyle birlikte bu ayda hac ziyareti başlardı.

Zilhicce ıslâm'dan sonra da hac ibadetinin yerine getirildiği ay olmuştur. Bu ayın sekiz-on üçüncü günleri arasında ifa edilen hac menâsikinin mahiyeti, mekânı, vakti gibi hususlar dikkate alınarak adı geçen günler farklı şekillerde adlandırılmıştır. Hac menâsikinin ifasına başlandığı zilhiccenin sekizinci günü “terviye”, dokuzuncu günü “arefe” ismiyle anılır. Kurban bayramı zilhiccenin onuncu günü başlar ve dört gün devam eder.

  • Medya 13 Ağustos 2018 16:27
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