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Nihat Hatipoğlu sonunda isyan etti! Hepinizle mahşerde karşılaşacağım

Nihat Hatipoğlu sonunda isyan etti! Hepinizle mahşerde karşılaşacağım

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasından sonra sosyal medyada çirkin saldırıların hedefi haline gelen Nihat Hatipoğlu gelen eleştirilere Twitter’dan yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 13:25 - Güncelleme: 25-01-2019 13:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atadı. Erdoğan’ın bu kararının ardından sosyal medyada Nihat Hatipoğlu çirkin saldırıların hedefi haline geldi.

Nihat Hatipoğlu, son olarak “Sosyal medya günahları” açıklamasıyla gündeme gelmiş, paylaşım ve beğenilerden ötürü herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyerek "Harama girmeyin, yanlış haber paylaşmayın, araştırmadan kişi hakkında yorum yapmayın. İftirayı paylaşmış olabilirsiniz " demişti.

Sosyal medyadan gelen eleştirilere Twitter’dan yanıt veren Nihat Hatipoğlu, “Yıllardır aleyhime yazanlar,saldıranlar, hakaret edenler, iftira atıp yalan haberleri yayanlar.Hepinizle mahşerde karşılaşacağım.Merak etmeyin, hepinize hakkımı helal edeceğim. Peygamberimin, kin ve nefreti yasakladığını duyduğumdan bu yana O’nun huzurunda hak aramaktan vazgeçtim” ifadelerini kullandı.

İşte o mesaj:

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR23 YORUM

  • Misafir 25 Ocak 2019 14:25 hoca git istifa et çok yerden ses geliyor alacağı olan insanlar var sizden ticaret ortaklığı yapmışsınız bir zamanlar

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