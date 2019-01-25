Nihat Hatipoğlu sonunda isyan etti! Hepinizle mahşerde karşılaşacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atadı. Erdoğan’ın bu kararının ardından sosyal medyada Nihat Hatipoğlu çirkin saldırıların hedefi haline geldi.
Nihat Hatipoğlu, son olarak “Sosyal medya günahları” açıklamasıyla gündeme gelmiş, paylaşım ve beğenilerden ötürü herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyerek "Harama girmeyin, yanlış haber paylaşmayın, araştırmadan kişi hakkında yorum yapmayın. İftirayı paylaşmış olabilirsiniz " demişti.
Sosyal medyadan gelen eleştirilere Twitter’dan yanıt veren Nihat Hatipoğlu, “Yıllardır aleyhime yazanlar,saldıranlar, hakaret edenler, iftira atıp yalan haberleri yayanlar.Hepinizle mahşerde karşılaşacağım.Merak etmeyin, hepinize hakkımı helal edeceğim. Peygamberimin, kin ve nefreti yasakladığını duyduğumdan bu yana O’nun huzurunda hak aramaktan vazgeçtim” ifadelerini kullandı.
İşte o mesaj:
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