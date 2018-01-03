Memur ve emekliye enflasyon farkı zammı geldi. Kim ne kadar zam alacak? Rakamlar belli oldu... haberin devamı için tıklayın »
Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Memur ve emekliye fark zammı getirdi. İşte beklenen rakamlar... haberin devamı için tıklayın »
Bank Asya operasyonu başladı. A Grubu hissedarı olan 68 kişi gözaltına alınıyor haberin devamı için tıklayın »
ATV ekranlarında yayınlanan programında izleyicinin merak ettiği soruları yanıtlayan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, yuva bozan ve boşananlar için gelen soruyu cevapladı. Yuva bozanlar için 'Allahı'ın en sevmediği şey boşanmadır...Sebepsiz ayrılıklar günahtır, 3. şahıslar araya girerse bunlarda fitnecidir ' diyen Hatipoğlu'nun açıklaması...
(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Nihat Hatipoğlu cevapladı! Yuva bozmak günah mı? videosuna yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER