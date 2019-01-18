Nihat Genç'ten Kılıçdaroğlu'na: O önden gitsin de anasının a**** görsün!

CHP'nin yerel seçime sayılı günler kala röntgenini çeken Ünlü muhalif yazar Nihat Genç, parti içinde olay yaratacak ifadeler kullandı.

CHP'nin "halk dilinden" çok uzak olduğunu vurgulayan Genç, "Bira için, Mozart dinleyin, mini etek giyin" diyen muhalif kesimleri topa tuttu.

"Mozart dinleyince ülke kalkınacak, yok böyle bir şey!" diyen Nihat Genç, "özentiden" daha vahim bir durum olmadığını belirtti.CHP'li siyasetçileri, halkla sağlıklı iletişim kuramamakla da suçlayan Nihat Genç, CHP eski Milletvekili Mustafa Balbay ve CHP Milletvekili Tuncay Özkan gibi isimlerin halkın arasına girdiklerinde anlaşılmaktan çok uzak olduğunu söyledi.Genç, bu isimlerin, Anadolu'da bir kahvehaneye gidip "gaz çıkarmaları" durumunda bile, söylemlerinden daha anlaşılabilir olabileceklerini savundu.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK AĞIR SÖZLER: Eleştiri tonunu daha da sertleştiren, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala CHP'yi çok sert sözlerle eleştiren Nihat Genç, CHP'lilerin seçimlere "Kemal Kılıçdaroğlu kaybetsin" diye girdiğini öne sürdü!

KILIÇDAROĞLU YENİLSİN DİYE SEÇİME GİRİYORLAR: Nihat Genç şu ilginç ifadeleri kullandı;"Seçime gidiliyor, bütün vekiller 'CHP başarısız olsun da biz sonra iktidar olalım' diye düşünüyor! Sonra Tuncay Özkan'ı, Mansur Yavaş'ı hepsi bir siyaset yapacaklar. CHP'nin şu an seçime girmesi 'Kılıçdaroğlu yenilsin' diye... Bütün CHP'lilere sor, CHP yenilsin de, şey yapalım...

O GÜNDEN GİTSİN DE...Arkadaki CHP'li vekillerin hiçbirisi öne çıkmak istemiyor; Kılıçdaroğlu için; "O önden gitsin de anasının a*ını görsün" diyor. O önden gitsin bir görsün!"