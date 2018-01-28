Nihat Genç'ten dikkat çekici sözler: 'Demirtaş, Atatürk'ü yener!'

Gazeteci-yazar Nihat Genç, katıldığı tartışma programında CHP'nin değişen delege yapısına değindi. Genç, "CHP'nin delege yapısı ortada, kurultayda Atatürk ve Demirtaş yarışsa Atatürk kazanamaz'' dedi. Genç, "Kimdir Hüsamettin Özkan, 10 Aralık Hareketi kimdir, 2. Cumhuriyetçiler kimdir, FETÖ'nün ilişkili olduğu Alptekinler kimdir ve bütün bunlarla ilişkili CHP'nin içindeki Karasular kimdir? Bir söylesinler" ifadelerini kullandı.

Genç, "CHP'nin delege yapısı ortada, kurultayda Atatürk ve Demirtaş yarışsa Atatürk kazanamaz'' iddiasında bulundu. CHP'nin ele geçirildiğini belirten Genç, "Kimdir Hüsamettin Özkan, 10 Aralık Hareketi kimdir, 2. Cumhuriyetçiler kimdir, FETÖ'nün ilişkili olduğu Alptekinler kimdir ve bütün bunlarla ilişkili CHP'nin içindeki Karasular kimdir? Bir söylesinler" dedi.

Genç, "FETÖ'sü, Amerikası, Avrupası, PKK'sı hepsi orada yan yana gelmiş" diye konuştu.