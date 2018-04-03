Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e 'anne' ithamı: 'Dünyanın en şerefsiz...'

Nihat Doğan instagram hesabından paylaştığı mesajında Seda Akgül'ü şu sözlerle suçladı: 'Survivordan geldiğim günden beri Panorama yorumcularının haddini aşan hakaretamiz sözlerinden dolayı 'Nihat kocam olsa boğarım,öldürürüm vb ' hastalanan hacı annemi hemen her gün doktora götürmek zorunda kalıyorum. Bugün de kendisini hastaneye kaldırdım sizlerden Annem için dua istiyorum...Ha bu arada eğer Annemin saçının teline bi zarar gelirse buna sebep olan o yorumculardan bunun hesabını sormazsan dünyanın en şerefsiz insanı olayım...'