Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e 'anne' ithamı: 'Dünyanın en şerefsiz...'

Nihat Doğan ile Seda Akgül arasındaki 'kaşar' kavgası sürüyor. Bu kez Nihat Doğan'dan 'anne'si üzerinden suçlama geldi. İkili arasındaki kavga Seda Akgül 'Nihat Doğan kocam olsa boğarım' demesi ile başlamıştı. TV8 ekranlarındaki Survivor Panorama'ya çıkan Nihat Doğan da bu sözlere 'belden aşağı' bir yanıt verince ikili arasındaki atışma 'şirret' bir kavgaya dönüşmüştü.
NİHAT DOĞAN'DAN 'ANNE' SUÇLAMASI : Nihat Doğan ünlü sunucuyla olan kavgasını bugün bambaşka bir boyuta taşıdı. Annesini kavganın orta yerine sürüp Seda Akgül'ü 'onu hastanelik' etmekle itham etti.
Nihat Doğan instagram hesabından paylaştığı mesajında Seda Akgül'ü şu sözlerle suçladı: 'Survivordan geldiğim günden beri Panorama yorumcularının haddini aşan hakaretamiz sözlerinden dolayı 'Nihat kocam olsa boğarım,öldürürüm vb ' hastalanan hacı annemi hemen her gün doktora götürmek zorunda kalıyorum. Bugün de kendisini hastaneye kaldırdım sizlerden Annem için dua istiyorum...Ha bu arada eğer Annemin saçının teline bi zarar gelirse buna sebep olan o yorumculardan bunun hesabını sormazsan dünyanın en şerefsiz insanı olayım...'
İstanbul doğumlu olan Nihat Doğan aslen Muş'ludur. Batıkan aşiretine mensup olan Nihat Doğan sıklıkla annesiyle ilgili instagram hesabından paylaşımlar yapıyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER