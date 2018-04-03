Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e 'anne' ithamı: 'Dünyanın en şerefsiz...'

Nihat Doğan Seda Akgül arasındaki kavgada son perde oynanıyor. Nihat Doğan için Seda Akgül 'Nihat kocam olsa boğarım' demişti. Nihat Doğan da buna 'kaşarla evlenmem' yanıtını vermiş ve kavga TV8 ekranında patlamıştı. Seda Akgül Nihat Doğan kavgasında ünlü türkücüden şok bir itham geldi.

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e 'anne' ithamı: 'Dünyanın en şerefsiz...'

Nihat Doğan ile Seda Akgül arasındaki 'kaşar' kavgası sürüyor. Bu kez Nihat Doğan'dan 'anne'si üzerinden suçlama geldi. İkili arasındaki kavga Seda Akgül 'Nihat Doğan kocam olsa boğarım' demesi ile başlamıştı. TV8 ekranlarındaki Survivor Panorama'ya çıkan Nihat Doğan da bu sözlere 'belden aşağı' bir yanıt verince ikili arasındaki atışma 'şirret' bir kavgaya dönüşmüştü.

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Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e 'anne' ithamı: 'Dünyanın en şerefsiz...'

NİHAT DOĞAN'DAN 'ANNE' SUÇLAMASI : Nihat Doğan ünlü sunucuyla olan kavgasını bugün bambaşka bir boyuta taşıdı. Annesini kavganın orta yerine sürüp Seda Akgül'ü 'onu hastanelik' etmekle itham etti.

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Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e 'anne' ithamı: 'Dünyanın en şerefsiz...'

Nihat Doğan instagram hesabından paylaştığı mesajında Seda Akgül'ü şu sözlerle suçladı: 'Survivordan geldiğim günden beri Panorama yorumcularının haddini aşan hakaretamiz sözlerinden dolayı 'Nihat kocam olsa boğarım,öldürürüm vb ' hastalanan hacı annemi hemen her gün doktora götürmek zorunda kalıyorum. Bugün de kendisini hastaneye kaldırdım sizlerden Annem için dua istiyorum...Ha bu arada eğer Annemin saçının teline bi zarar gelirse buna sebep olan o yorumculardan bunun hesabını sormazsan dünyanın en şerefsiz insanı olayım...'

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Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e 'anne' ithamı: 'Dünyanın en şerefsiz...'

İstanbul doğumlu olan Nihat Doğan aslen Muş'ludur. Batıkan aşiretine mensup olan Nihat Doğan sıklıkla annesiyle ilgili instagram hesabından paylaşımlar yapıyor.

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