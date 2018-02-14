Nihat Doğan'dan efsane sözler: Öleceğini bile bile...

Nihat Doğan, "Bazısı arada bana soruyor. Bir tanesi, 'Abi kazanamayacağını bile bile Survivor'a niye geldin?' diye ince yaptı. İsmi önemli değil, o bende gizli, sonra ismini açıklayacağım. Ben de dedim ki; Kardaş sen öleceğini bile bile niye yaşıyorsun?" ifadelerini kullandı. İşte o anlar...

