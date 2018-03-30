Nihat Doğan'dan canlı yayında skandal sözler! Ünlü sunucuya kaşar dedi

Seda Akgül, Hakan Ural ile birlikte sunduğu programında Survivor’da yarışan Nihat Doğan için “Nihat benim kocam olsa boğarım” demişti.

Nihat Doğan dün katıldığı canlı yayında Seda Akgül'e yanıt verdi. Ünlü türkücü "Kendisini tanımam hakkını helal etsin. Ben çıkıp Ben de kaşarlarla evlenmem desem doğru mu olur?" dedi.

Program sunucularının 'bu olmadı' diyerek müdahale ettiği Nihat Doğan sosyal medyada da büyük tepki topladı.

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