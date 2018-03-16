Nihat Doğan'dan bomba sözler: Hiç merak etmeyin...

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor'da adadan ayrılan son isim Nihat Doğan olmuştu. Nihat adadan ayrılmasının ardından sosyal medyadan mesaj yolladı.

'ELENMEME SEVİNENLER OLMUŞ!' Nihat Doğan, kendisine dua edenlere teşekkür ederken elenmesine sevinenlere de cevap vermeyi ihmal etmedi ve şu sözleri, söyledi:

"Elenmeme sevinenler olmuş. Merak etmeyin, 3 televizyon kanalından teklif aldım"

Doğan'ın Instagram hesabından paylaştığı videonun altına "Duasıyla var olmadığım itin köpeğin bedduası ile ölmem" notunu düşmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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