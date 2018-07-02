Nihat Doğan Survivor'ın güzeliyle el ele görüntülendi

Survivor 2018'den farklı takımlarda yarışan Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan aşk yaşamaya başladı. Yarışmanın final yapmasının ardından tatil yapan ikili ilk defa el ele görüntülendi.

Nihat Doğan Survivor'ın güzeliyle el ele görüntülendi

Survivor 2018'den farklı takımlarda yarışan Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan aşk yaşamaya başladı. Yarışmanın final yapmasının ardından tatil yapan ikili ilk defa el ele görüntülendi. Survivor 2018'de yarışan ancak finali göremeden elenen Birsen Bekgöz ve Nihat Doğan sevgili oldu. Instagram'da Kamera Arkası sayfasının dün ortaya attığı Birsen ve Nihat aşkı doğru çıktı. İkili bugün ilk kez el ele görüntülendi.

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Nihat Doğan Survivor'ın güzeliyle el ele görüntülendi

Yarışmanın bitmesinin ardından ekip arkadaşlarıyla tatil yapan ikili, takipçileri tarafından ele ele görüntülendi. İkilinin ilk fotoğrafları sosyal medyada kısa sürede yayılmaya başladı. Survivor ikincisi Nagihan Karadere'nin dün Nihat Doğan'ın Birsen'e olan bakışları Instagram hesabından paylaşarak Ahmet Kural mı Nihat Doğan mı?" yazması akıllara ikilinin aşk yaşadığı iddialarını getirmişti.

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Nihat Doğan Survivor'ın güzeliyle el ele görüntülendi

Bir süredir sık sık yan yana gelen ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ikili, yakın zaman önce aşk yaşamaya başladı. İşte Nihat Doğan ve Birsen Bekgöz'ün sosyal medya paylaşımları...

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Nihat Doğan Survivor'ın güzeliyle el ele görüntülendi

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