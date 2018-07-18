Nihat Doğan Survivor aşkı Birsen Bekgöz'ü ilan etti

Survivor 2018'den farklı takımlarda yarışan Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan aşk yaşamaya başladı. Yarışmanın final yapmasının ardından tatil yapan ikili ilk defa el ele görüntülenmişti. Survivor 2018'de yarışan ancak finali göremeden elenen Birsen Bekgöz ve Nihat Doğan sevgili oldu. Birsen Bekgöz ve Nihat aşkı doğru çıkmış ikili ilk kez el ele görüntülenmişti.
''YÜZÜN KİMİNLE GÜLÜYORSA YÜREĞİN ONA AİTTİR'': Survivor'da rakip takımlarda yarışan birsen Bekgöz ile Nihat Doğan'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çiftin birlikte çekilen samimi fotoğrafları da iddiaları güçlendirmişti. Beklenen açıklama Birsen Bekgöz'den gelmişti. Bekgöz, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını "Yüzüm kiminle gülüyorsa,yüreğim ona aittir" notu ile Instagram'da paylaşmıştı.
''HOŞGELDİN GÖNÜL LİMANIM'': Ünlü türkücü Nihat Doğan, Birsen Bekgöz ile çekilmiş fotoğrafına, "Aşk kalbin misafiridir, ne zaman gidip ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Hoşgeldin gönlüme gönül limanım.. "notunu düştü.
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