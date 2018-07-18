Nihat Doğan Survivor aşkı Birsen Bekgöz'ü ilan etti

Survivor 2018'den farklı takımlarda yarışan Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan aşk yaşamaya başladı. Yarışmanın final yapmasının ardından tatil yapan ikili ilk defa el ele görüntülenmişti. Survivor 2018'de yarışan ancak finali göremeden elenen Birsen Bekgöz ve Nihat Doğan sevgili oldu. Birsen Bekgöz ve Nihat aşkı doğru çıkmış ikili ilk kez el ele görüntülenmişti.

