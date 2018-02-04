Nihat Doğan kimdir nereli kaç yaşında ilk Survivor dayak yemişti

Nihat Doğan'ın bir önceki Survivor macerasını duymayan kalmadı artık. Ülkemin koyunları ile başlayan Survivor macerası, Pascol Nouma ile kavgaya, Derya Büyükuncu ile laf dalaşına ve sonunda finalde kaybedilen birinciliğe kadar gelmişti. Daha sonra yine Survivor'a katılacaktı Nihat Doğan ancak Mersin'de tecavüz edilip öldürülen Özgecan Arslan hakkında attığı tweet yüzünden kadrodan çıkarılmıştı. Nihat Doğan'ın Survivor hasreti bitiyor. Nihat Doğan bu yıl Survivor 2018'de yarışacak. Peki adından bu kadar çok söz ettiren Nihat Doğan kimdir aslen nereli kaç yaşında? Seda Sayan'dan sonra sevgilisi kim? İşte Nihat Doğan hakkında tüm detaylar...
Nihat Doğan, 5 Mayıs 1973 tarihinde fakir bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Muş’un ünlü Batıkan aşiretindendir. On bir yaşındayken babasını kaybetti. Liseyi avcılarda bitirdi. Avcılar’daki bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başladı. Bir sene Almanya’da kaldı.
Müzik kariyerine ilk albümümünü 1994 yılında “Kırdın Kalbimi” adlıyla, Erol Köse prodüktörlük yardımıyla yaparak başladı.
Kendisinden 12 yaş büyük olan Seda Sayan’la uzun süre nişanlı kalıp, kendisinden oldukça söz ettirmiştir. Nihat Doğan, söylediği her cümlede “lakin” kelimesini kullanan ve söylediği her sözle olay olmayı başarmış, halk arasında “Nihat Doğan felsefesini” yaratmıştır. “Saygıda sıfır hatayla oynarım” sözü onu medyanın gündemine oturtmuştur.
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