Nihat Doğan kimdir nereli kaç yaşında ilk Survivor dayak yemişti

Nihat Doğan'ın bir önceki Survivor macerasını duymayan kalmadı artık. Ülkemin koyunları ile başlayan Survivor macerası, Pascol Nouma ile kavgaya, Derya Büyükuncu ile laf dalaşına ve sonunda finalde kaybedilen birinciliğe kadar gelmişti. Daha sonra yine Survivor'a katılacaktı Nihat Doğan ancak Mersin'de tecavüz edilip öldürülen Özgecan Arslan hakkında attığı tweet yüzünden kadrodan çıkarılmıştı. Nihat Doğan'ın Survivor hasreti bitiyor. Nihat Doğan bu yıl Survivor 2018'de yarışacak. Peki adından bu kadar çok söz ettiren Nihat Doğan kimdir aslen nereli kaç yaşında? Seda Sayan'dan sonra sevgilisi kim? İşte Nihat Doğan hakkında tüm detaylar...