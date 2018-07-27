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Nihat Doğan ile Birsen Bekgöz ilk kez elele görüntülendi

Nihat Doğan ile Birsen Bekgöz ilk kez elele görüntülendi

Nihat Doğan, Dominik’te düzenlenen ‘Survivor’da yarışırken Gönüllüler Takımı’ndaki atlet Birsen Bekgöz ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift önceki Kuruçeşme'de görüntülendi.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 10:37 - Güncelleme: 27-07-2018 11:00

Nihat Doğan ile Birsen Bekgöz, Kuruçeşme Marina Balık’tan çıkarken görüntülendi.

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Mekandan el ele çıkan çift, soruları yanıtlamadan uzaklaştı. Birsen Bekgöz’ün eski eşinden bir kızı var.

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Nihat Doğan
NİHAT DOĞAN KİMDİR?

Nihat Doğan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi Kürt aşiretine bağlı? Nihat Doğan'ın eşi ve çocukları yok. Seda Sayan ile imam nikahı kıydı ancak resmen hiç evlenmedi. İşte Nihat Doğan biyografisi; Nihat Doğan, 5 may

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