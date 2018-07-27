Nihat Doğan ile Birsen Bekgöz, Kuruçeşme Marina Balık’tan çıkarken görüntülendi.
GÖRÜNTÜ VAR SES YOK
Mekandan el ele çıkan çift, soruları yanıtlamadan uzaklaştı. Birsen Bekgöz’ün eski eşinden bir kızı var.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Nihat Doğan ile Birsen Bekgöz ilk kez elele görüntülendi haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Nihat Doğan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi Kürt aşiretine bağlı? Nihat Doğan'ın eşi ve çocukları yok. Seda Sayan ile imam nikahı kıydı ancak resmen hiç evlenmedi. İşte Nihat Doğan biyografisi; Nihat Doğan, 5 mayDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER