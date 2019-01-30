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Nihan Akın kaç yaşında kimdir hayatını değiştiren olay çok ilginç

Nihan Akın kaç yaşında kimdir hayatını değiştiren olay çok ilginç

Nihan Akın son günlerde Mevzuya Gel şarkısı ile çok konuşulanlar arasına girdi. Genç yetenek Nihan Akın henüz 26 yaşında. 2006 yılında ilk kez albüm çıkaran Nihan Akın, küçük yaşlardan müzik ile uğraşmaya başlamış. Peki kimdir bu Nihan Akın, aslen nereli, kaç yaşında?

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 10:05 - Güncelleme: 30-01-2019 10:05

Nihan Akın kaç yaşında, kimdir soruları merak konusu oldu. Genç yaşına rağmen piyasadaki sanatçılara meydan okuyan Nihan Akın 2006 yılında ilk albümünü çıkardı. İlk defa söz ve müziğini kendisine ait olan bir şarkıyı seslendiren Nihan Akın son zamanlarda sosyal medyanın ilgi odağında oldu. 

Nihan Akın ilk olarak 2006 yılında yaptığı albüm çalışmasıyla dinleyiciyle buluştu. Albümüne adını veren “Terk-i Diyar” ve “Üzgünüm” (Ben Bir Kez Sevenlerdenim…) şarkılarıyla müzik severlere sesini duyurdu.

Okul koroları, piyano, gitar ve solfej dersleri derken ilk olarak İstanbul Üniversitesi Türk Müziği bölümüne, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı MÜZİKOLOJİ bölümüne birincilik derecesiyle giren Nihan Akın, mezun olduktan bir süre sonra stüdyo ve sahne vokal çalışmalarına başladı. İlk albümünü FUAT GÜNER’ in prodüktörlüğünde hazırladı. Yayınladığı bu ilk albümüyle 2006 yılının en iyi çıkış yapan şarkı ve şarkıcısı ödülüne layık görüldü.

Televizyonlarda ve radyolarda yer alan bir çok reklam müziğini de seslendiren şarkıcı 2009 yılında ‘Başka Biri’ isimli ikinci albümünü çıkardı. Nihan Akın Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarında öğretmenlik , “O Ses Türkiye’’ yarışmasında vokal koçluğu yaptı. Kurumsal eğlence sektörünün önde gelen gruplarından “Grup Rönesans Orkestrası” bünyesinde solistlik yaptı. Bu sayede repertuarına İngilizce, Fransızca , İspanyolca , Portekizce, Yunanca, İtalyanca, Arapça ve Japonca gibi birçok farklı dilde şarkılar da ekledi. Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerinden oluşan orkestrasıyla yıllardır sayısız bir çok kongre,düğün, özel davet ve şirket organizasyonlarıyla yurt içinde ve yurt dışında konserler veren Nihan AKIN ayrıca İstanbul’un en gözde mekanlarında da sahne aldı.

2015 yılının Şubat ayında müzik severlerle buluşan “Gel Barışalım Artık” adlı single çalışması Radio ve Club Remix versiyonu olarak DMC tarafından tüm dijital platformlarda satışa sunuldu. Bu çalışma ile birlikte kendi albüm çalışmalarını hızlandıran Nihan Akın aynı zamanda Türkiye’nin bir çok ilinde konserlerine ve sahne çalışmalarına devam etmektedir…

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