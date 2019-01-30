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Niğde'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Niğde'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Niğde'de bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ölürken bir kişi de yaralandı. Olayın ardından şüphelilerden E.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 21:07 - Güncelleme: 30-01-2019 21:07

NİĞDE'de bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Kömürcü köyünde Galip Yıkılmaz (51) ve eşi Seyran Yıkılmaz'ın (47) içinde olduğu otomobile, seyir halindeyken husumetli oldukları iddia edilen kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Vücuduna saçma isabet eden Galip Yıkılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan eşi Seyran Yıkılmaz ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından şüphelilerden E.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Saldırıdan sonra kaçan zanlılar T.A. ve T.A'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Ocak 2019 21:53 Sedat peker eşkiyasının örmek alindiğı erdoğan rejiminde kladik olaylar olarak değerlendirmek gerek.

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