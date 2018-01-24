Niğde'de kar yağışı başladı

Niğde kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Niğde, Karaman, Konya, Adana, Mersin, Muş ve Erzurum'da yoğun kar yağışı beklendiği bildirmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Mardin, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de de kuvvetli yağmur ve sağanak beklendiğini duyurdu. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde Niğde çevrelerinde başlayacak olan kar yağışının kuvvetli (10-20 santim), güney ilçelerinde (Çamardı, Ulukışla) yoğun (20-50 santim) olması bekleniyor. Karaman ve Konya çevrelerinde görülecek olan kar yağışının da gece saatlerinden sonra etkisini artırarak il genelinde yoğun (20-50 santim) olacağı tahmin ediliyor.



