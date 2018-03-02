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Niğde'de alzaymır hastası ölü bulundu

Niğde'de alzaymır hastası ölü bulundu

Niğde'de alzaymır hastası olduğu belirtilen ve kayıp başvurusu yapılan 87 yaşındaki Kuddusi Aydoğan, Aksaray'a bağlı Sofular köyü civarındaki baraj inşaatında ölü buldu.

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Eklenme Tarihi: 02-03-2018 21:08 - Güncelleme: 02-03-2018 21:08

NİĞDE'de kayıp olduğu bildirilen kişi ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Narköy'de yaşayan 87 yaşındaki alzaymır hastası Kuddusi Aydoğan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Narköy ve çevresinde arama yapan Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, Aydoğan'ı, Aksaray'a bağlı Sofular köyü civarındaki baraj inşaatında ölü buldu.

Kuddusi Aydoğan'ın cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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