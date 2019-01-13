Niğde Ulukışla’da bir gecede nüfus arttı! Herkes şaşkın

Niğde Ulukışla’da seçmen nüfusunun ilçe nüfusundan fazla olması haberlerinin ardından 5 bin 800 olan ilçe nüfus tabelası gece yarısı değiştirilerek, 7 bin 300’e çıkartıldı.

Niğde Ulukışla’da bir gecede nüfus arttı! Herkes şaşkın

Niğde Ulukışla’da seçmen nüfusunun ilçe nüfusundan fazla olması haberlerinin ardından 5 bin 800 olan ilçe nüfus tabelası gece yarısı değiştirilerek, 7 bin 300’e çıkartıldı. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde seçmen sayısının ilçe nüfusundan fazla olduğu ortaya çıkan Ulukışla'da gece yarısı tabela değiştirildi ve 5 bin 800 olan nüfus 7 bin 300'e çıktı.

15
Niğde Ulukışla’da bir gecede nüfus arttı! Herkes şaşkın

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde seçmen nüfusunun ilçe nüfusundan fazla olması haberlerinin ardından CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer değiştirilen tabela önünde yaptığı açıklamada, “Her nedense Ulukışla’ya gelenlerin hepsinin 19 yaşında seçmen olduğu görülüyor. Yani 19 yaşın altındaki seçmenler Ulukışla’ya hiç gelmemiş” dedi.

25
Niğde Ulukışla’da bir gecede nüfus arttı! Herkes şaşkın

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, seçmenlerin farklı bölgelere taşındığı yönünde önemli iddialarda bulunarak Ulukışla’da nüfusun bir gecede artırıldığını iddia etti. Ulukışla ilçesinin girişinde daha önce 5 bin 800 yazan tabelanın, 7 bin 300 olarak değiştirildiğini söyleyen Gürer, “Seçmen sayısındaki artışın, buraya gelen nüfusla örtüşmediği açık. Seçmen profilindeki değişme dikkat çekici. Her nedense Ulukışla’ya gelenlerin hepsinin 19 yaşında seçmen olduğu görülüyor. Yani 19 yaşın altındaki seçmenler Ulukışla’ya hiç gelmemiş” dedi.

35
Niğde Ulukışla’da bir gecede nüfus arttı! Herkes şaşkın

Gürer, daha önce Niğde’nin Ulukışla ilçesindeki seçmen hareketliliğinden örnek vererek, Ulukışla’da nüfusun 5 bin 800, seçmen sayısının ise 5 bin 900 olduğunu söylemişti. Ulukışla’da 24 Haziran seçimlerinden bu yana bin 700 seçmen fazlalığı oluştuğuna dikkat çeken Gürer, “Tabelasında 5 bin 800 yazılı ilçede seçmen sayısı 5 bin 900’e çıkmış. Burada AKP’li bir belediye başkanı görev yapıyor. Ben bu konuyu Meclis gündemine getirince, belediye başkanı Ulukışla’ya çok büyük bir ilgi olduğundan bahsetti. 24 Haziran seçimlerinden bu yana bin 700 seçmen hangi cazibeyle Ulukışla’ya geldi?” diye sormuştu.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro