Nicole Scherzinger 13 yaş küçük sevgilisiyle şakalaşıp öpüştü!

Dünyaca ünlü Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov, Sharapova ile ilişkisi sona erdikten sonra yeni bir aşka yelken açtı. ABD’li şarkıcı Nicole Scherzinger (40) arkadaşlarıyla yaptığı Mikonos tatilinin ardından sevgilisi Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov (27) ile tatile çıktı. Aşıklar önceki gün Saint-Tropez’de görüntülendi. Gün boyu teknede keyif yapan çift, romantik anlar yaşadı.
DÜZGÜN FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ: Gün boyu denizin keyfini çıkaran Bulgar yıldız, yeni sevgilisi Nicole Scherzinger ile şakalaştı. Bir ara elindeki su fıskiyesini sevgilisinin kalçasına tutan Sırp tenisçi, Nicole Scherzinger'i zor durumda bıraktı. Tatilde romantik anlar yaşan çift sık sık öpüştü. Sevgilisinden 13 yaş büyük olan Nicole, düzgün fiziğiyle ilgi çekti.
ÖPÜCÜKLERE BOĞDU: Sevgilisi denize girdikten sonra duş almasına yardım eden Dimitrov, şarkıcıyı öpücüklere boğdu.
İşte çiftin romantik tatilinden fotoğraflar...
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