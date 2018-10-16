Nicole Kidman'dan yıllar sonra taciz itirafı! Tom Cruise'la...

Oscar ödüllü sinema oyuncu Nicole Kidman, Tom Cruise'la olan evliliğinin kendisini kariyerin başlarında cinsel istismara uğramaktan koruduğunu dile getirdi. Hollywood'da yaşanan cinsel istismar ve taciz skandalı hakkında konuşan Kidman, "Çok genç bir yaşta evlendim ama evliliğim bana nüfuz sağlamaktan çok koruma verdi. Aşk için evlendim ama beni cinsel istismara uğramaktan uzak tutacak oldukça güçlü bir erkekle evlendim" dedi.