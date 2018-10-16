Nicole Kidman'dan yıllar sonra taciz itirafı! Tom Cruise'la...

Oscar ödüllü sinema oyuncu Nicole Kidman, Tom Cruise'la olan evliliğinin kendisini kariyerin başlarında cinsel istismara uğramaktan koruduğunu dile getirdi. Hollywood'da yaşanan cinsel istismar ve taciz skandalı hakkında konuşan Kidman, "Çok genç bir yaşta evlendim ama evliliğim bana nüfuz sağlamaktan çok koruma verdi. Aşk için evlendim ama beni cinsel istismara uğramaktan uzak tutacak oldukça güçlü bir erkekle evlendim" dedi.
Kariyerinin başlarında genç yaştayken taciz ile karşılaştığını belirten Avusturalyalı oyuncu, "Tabi ki benimde küçüklüğümden beri anılarım oldu. Fakat, o anları bir makale yazarak paylaşmak istiyor muyum? Hayır. Yaşadıklarımın etkisi yaptığım işlerde ortaya çıkıyor mu? Kesinlik" diye konuştu.
Tom Cruise'la olan evliliğinin sonlanmasının kendisini "büyümeye" zorladığını belirten Kidman, "Uğraştım ama yine de bir kozanın içerisinde hapsolmuştum. Sonra, o durumdan 32, 33 yaşımda çıkabildim. Ama durum neredeyse aynı, hala büyümem gerekli" ifadelerini kullandı.
Kidman ile Cruise ‘Days Of Tunder' (Yıldırım Günleri) filminin setinde tanışmış ve aşk yaşamaya başlamışlardı. Çift, 1990'da evlilik kararı almış ve boşandıkları 2001 yılına kadar 11 yıl boyunca evli kalmıştı.
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