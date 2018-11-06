Nicole Kidman'dan anne itirafı

Nicole Kidman, önceki akşam eşi Keith Urban’la Hollywood Film Ödülleri törenine katıldı. “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” alan ünlü oyuncu, annesinin her zaman kendisine rol model olduğunu söyleyerek, “Çok eğitimli ve inatçı bir anneyle büyüdüm" ifadelerini kullandı.

''KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ OYUNCU OLMAK İSTEDİM'': 51 yaşındaki oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Küçüklüğümden beri oyuncu olmak istedim. Buna ihtiyacım vardı ve rol yapmaya okulda başladım. Bu bana her zaman büyük bir zevk verdi. Bence gelecek nesiller ve kadınlar için fırsatlar yaratmak dünyadaki en muhteşem şeylerden biri"