Nicole Kidman'dan anne itirafı

Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman, çocukluk yıllarındaki aile hayatı hakkında konuşarak, “Çok eğitimli ve inatçı bir anneyle büyüdüm" dedi.

Nicole Kidman'dan anne itirafı

Nicole Kidman, önceki akşam eşi Keith Urban’la Hollywood Film Ödülleri törenine katıldı. “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” alan ünlü oyuncu, annesinin her zaman kendisine rol model olduğunu söyleyerek, “Çok eğitimli ve inatçı bir anneyle büyüdüm" ifadelerini kullandı.

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Nicole Kidman'dan anne itirafı

''KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ OYUNCU OLMAK İSTEDİM'': 51 yaşındaki oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Küçüklüğümden beri oyuncu olmak istedim. Buna ihtiyacım vardı ve rol yapmaya okulda başladım. Bu bana her zaman büyük bir zevk verdi. Bence gelecek nesiller ve kadınlar için fırsatlar yaratmak dünyadaki en muhteşem şeylerden biri"

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Nicole Kidman'dan anne itirafı

EVLİLİK İTİRAFI OLAY OLMUŞTU: Nicole Kidman geçtiğimiz aylarda ise Tom Cruise ile 11 yıl süren evliliği hakkında yaptığı itirafla gündeme gelmişti. Tom Cruise ile evliliği hakkında kısa bir yorum yapan Kidman, “Çok gençken evlendim ama bu evlilik kesinlikle beni güçlendirmedi, benim için bir koruyucuydu” demişti.

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Nicole Kidman'dan anne itirafı

Daha önce verdiği bir röportajda mutlu evliliğin sırrını açıklayan Kidman, Parade dergisine verdiği röportajda mutlu evliliğin sırrını açıkladı. Kidman, “Hiçbir zaman mesajlaşmıyoruz” demişti.

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