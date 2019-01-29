Nicholas George Winton'ın hikayesine çok şaşıracaksınız!

İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde, operasyonu organize etmiş ve Alman işgali altındaki Çekoslovakya'dan çoğu Yahudi olan 669 çocuğun kurtarılmasını sağlamış olan İngiliz hayırsever Nicholas George Winton'un hikayesi tüylerinizi diken diken edecek.

Nicholas George Winton'ın hikayesine çok şaşıracaksınız!

Nicholas George Winton, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde, daha sonradan "Czech Kindertransport" olarak bilinecek olan operasyonu organize etmiş ve Alman işgali altındaki Çekoslovakya'dan çoğu Yahudi olan 669 çocuğun kurtarılmasını sağlamış olan İngiliz hayırsever. Winton'un hikayesi tüylerinizi diken diken edecek. Bazı iyilik ve kahramanlık hikayeleri vardır ki, tarih sayfalarında yer alsa da basın sayfalarında yer almaz.

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Nicholas George Winton'ın hikayesine çok şaşıracaksınız!

O iyilikleri yapan kişiler bunu cümle aleme duyurma peşinde olmak yerine, yaptıkları iyiliklerle bir ömür boyu yaşarlar kimselere bahsetmeden. Nicholas Winton’ın açığa çıkmamış fedakarlıkları da onun hikayesini kısaca özetliyor. O 669 çocuğu kurtardığında eşi de dahil olmak üzere, kimse bundan haberdar değildi. Çatı katında bulduğu bir defterle, eşinin yıllar önce yapmış olduğu ve asla günyüzüne çıkarmadığı bilgilere ulaşan Grete, onun için bir sürpriz hazırladı.

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Nicholas George Winton'ın hikayesine çok şaşıracaksınız!

Nicholas Winton 1909 yılında yahudi bir ailenin çocuğu olarak Londra’da dünyaya geldi. Ailesi o doğmadan iki yıl önce Almanya’dan Londra’ya taşınmıştı. İngiltere’ye uyum sağlamak için Almanya’daki soyadlarını bırakıp, Winton soyadını aldılar ve Hıristiyanlık dinine geçiş yaparak küçük oğlu Nicholas’ı vaftiz ettirdiler. 29 yaşına kadar yaşantısında değişen hiçbir şey yoktu. Ta ki Naziler yahudi soykırımı yapana dek…

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Nicholas George Winton'ın hikayesine çok şaşıracaksınız!

Winton, yahudi çocukların Naziler tarafından yok edilme tehlikesine karşılık merkezi Prag’ta olan ve faaliyetlerini gizlice yürüten bir yardım ve kurtarma heyeti kurdu. Almanya’da Naziler “Kristal Gece” olarak da bilinen Yahudi evlerine gerçekleştirdiği kanlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra İngiltere Hükumeti ile bu konuda ortak faaliyet yürüterek, çocukları Almanya topraklarından çıkarmaya çalıştı.Fakat önlerindeki en büyük engel, İngiltere’ye ulaşmak için Hollanda’dan kalkacak feribotlara güvenli bir şekilde ulaşmaktı.

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