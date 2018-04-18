Nez alacağının peşini bırakmıyor!

Nez, yıllar önce çalıştığı Q Jazz Bar'dan 518 bin liralık alacağına karşılık, mekanın merhum sahiplerinin 19 yaşındaki oğulları Ali Açılmış'ın evine hacze gitmek istedi. Adres tespit edilemeyince, Nez savcılığa şikayette bulundu

Nez alacağının peşini bırakmıyor!

Şarkıcı Nez, 2000'li yılların başında sahneye çıkıp şöhrete kavuştuğu Q Jazz Bar'ın sahipleri Mehmet Ali Açılmış ile Esen Açılmış'a, alacaklarına karşılık dava açmıştı.

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Nez alacağının peşini bırakmıyor!

Nez, yedi yıl önce açtığı davayı kazanmış ve Q Jazz Bar'ın sahiplerinin borçlarını ödemesine karar verilmişti. Ancak Mehmet Ali Açılmış, 2013 yılında kalp krizi sebebiyle, ayrıldığı eşi Esen Açılmış ise 2015'te trafik kazasında yaşamını yitirdi.

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Nez alacağının peşini bırakmıyor!


518 bin liralık alacağını tahsil edemeyen Nez, çiftin 19 yaşındaki oğulları Ali Açılmış'ın ölen anne-babasından kalan emekli maaşına tedbir koydurmuştu. Şarkıcının, halasıyla birlikte yaşayan ve burslarla eğitim hayatına devam eden Ali Açılmış'ın merhum anne-babasının maaşına tedbir koydurması sosyal medyada tepki çekmişti.

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Nez alacağının peşini bırakmıyor!

NEZ'DEN İKİNCİ HAMLE GELDİ! Davanın peşini bırakmayan Nez'den ikinci bir hamle geldi. Şarkıcı, alacaklarının tahsili için Ali Açılmış'ın evine hacze gitmek istedi. Bunun için yeniden İcra Müdürlüğü'ne başvuran Nez, gencin ev adresini tespit edemedi. Ali Açılmış'ın adresinin belli olmadığını, bu sebeple haczin gerçekleşmediğini beyan eden Nez, yeniden şikayetçi oldu. Nez'in şikayeti sonrası, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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