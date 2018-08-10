'Neymiş, dövizmiş, neymiş kurmuş, geçin o işi geçin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dövizdeki hareketle ilgili "Tutturmuşlar kur mur filan falan. Bırakın geçin bu işleri. Biz işimize bakalım işimize, daha iyi olacak. Haklarımızdan taviz vermeyiz. Özellikle döviz kuru üzerinden ülkemize yönelik gerçekleştirilen tüm saldırılara rağmen inşallah ikinci çeyrekte de büyümeye devam edeceğiz. Hiç kimsenin bizi hedeflerimizden alı koymasına hedeflerimizle aramıza girmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu. ABD'ye de tepki gösteren Erdoğan, "Koyunlarında büyüttükleri, malikanede ağırladıkları FETÖ’cü alçaklarla ilgili hiçbir adım atmayanlar kusura bakmasınlar bize hukuk dersi veremez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu Açılış Töreninde halka seslendi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"24 Haziran seçimlerinde yüzde 77 oy oranıyla şahsımı cumhurbaşkanlığına layık gören tüm kardeşlerime sevgilerimi şükranlarımı ifade ediyorum. Hiçbir anımızı boş geçirmeden Gümüşhane ile beraber ülkemize hizmete devam edeceğiz. Kardeşlerim, şu yapılanları görüyorsunuz değil mi? Yani biz size hizmetkâr olarak bu adımları attık. Buraya gelmeden önce Bayburt’a uğradık. Oradaki kardeşlerimize de teşekkürlerimizi ifade ettik. Tıpkı Gümüşhane’de olduğu gibi Bayburt’ta da muhteşem bir coşku vardı. Nasipse yarın Ordu’ya geçeceğiz. Sel felaketi sebebiyle oraya uğrayacağız.

"ŞÜKRANLARIMI İFADE EDİYORUM"

24 Haziran seçimlerinde yüzde 77 oy oranıyla şahsımı cumhurbaşkanlığına layık gören tüm kardeşlerime sevgilerimi şükranlarımı ifade ediyorum. Hiçbir anımızı boş geçirmeden Gümüşhane ile beraber ülkemize hizmete devam edeceğiz. Kardeşlerim, şu yapılanları görüyorsunuz değil mi? Yani biz size hizmetkâr olarak bu adımları attık. Buraya gelmeden önce Bayburt’a uğradık. Oradaki kardeşlerimize de teşekkürlerimizi ifade ettik. Tıpkı Gümüşhane’de olduğu gibi Bayburt’ta da muhteşem bir coşku vardı. Nasipse yarın Ordu’ya geçeceğiz. Sel felaketi sebebiyle oraya uğrayacağız.

"BURAYA BİR OTEL YETMEZ"

Artık buraya bir tane otel yetmez. Otellerin sayısı da artacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Yüklenici firmanın yöneticilerine, bu projenin hayata geçmesinde emeği katkısı olan herkese kalpten teşekkür ediyorum. Biz sizi seviyoruz. Bu para pul meselesi değil, makam mevki meselesi değil. Ülkemiz 24 Haziran’da sıradan bir seçim yaşamadı. Ülkemiz 24 Haziran’da ne yaşadı? Bir yönetim sistemini değiştirdi. Parlamenter demokrasiden, artık biz başkanlık sistemine geçtik mi? Bununla inkılabi bir değişim dönüşüm yaşıyoruz. 16 Nisan halk oylamasında milletimizin takdiriyle kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tüm kurum ve unsurlarıyla beraber ilk kez uygulanmaya başlandı.

"ÜLKENİN KAYBEDECEK TEK ANI YOK"

Devletimizin işleyişinde en ufak bir zafiyetin oluşmaması için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu ülkenin kaybedecek tek bir anı yok, tek bir kuruşu dahi asla israf edilemez. Ana muhalefet partisi tüm enerjisini nerye harcıyor? Koltuğa. Partililer de genel merkezin önüne getirmişler bir tane koltuk koymuşlar. Bizim öyle bir derdimiz var mı? Önümüzdeki haftanın sonunda biz de büyük kongremizi yapacağız. Ayın 4’ünde genel merkez kadın kollarımızın kongresini yaptık. Var mı bir sıkıntı? Yok. MKYK’sı MYK’sı her şeyi oluştu. Zaten diğer partilerin yok. Allah’ın izniyle hep birlikte o kongreyi, tüm Türkiye, tüm dünya izleyecek. Niye? Biz dünya demokrasisinde örneğiz örnek. Başka ülkelerde bunun örneği yok. Benzeri yok, iddialı konuşuyorum yok. Birileri yaşadıkları onca hezimete rağmen koltuklarını korumak için her türlü siyasi cambazlığa başvurabilir. Birileri sandıklar kapanır kapanmaz, makam kavgasına, rant ve çıkar kavgasına tutuşabilir. Ama biz asla böyle bir hareket değiliz ve olamayız.

"100 GÜNLÜK PROJELERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Biz aldığımız yüksek oy oranına rağmen gece rahat bir uyku çeken değil. Tam tersine uykuları kaçan bir anlayışa sahibiz. Bizim için her paye mesuliyettir, sorumluluktur. 81 milyonun emanetidir. Bunun için nasıl olsa Gümüşhane’de yüzde 77 oy aldık, nasıl olsa Türkiye’de yüzde 52,5 oy aldık… Asla rehavete kapılamayız. Yapmamız gereken çok şey var. Ana muhalefet partisi daha düne kadar ‘cumhurbaşkanı adayımız’ dedikleri şahsa hakaret etme yarışı yaparken biz geçen hafta 100 günlük icraat programımızı açıkladık. Toplam 46 milyarlık bütçeyle hayata geçirmeyi planladığımız 400 projeyi milletimize tanıttık. Şimdi bakan arkadaşlarımız bu projeleri adım adım hayata geçiriyor. Bizler de 100 günlük programda yer alan diğer projelerin takipçisi olacağız. Hesabı millete vereceğiz. Birilerine değil, Corç’a ve Hans’a değil, biz halka ve halka veririz hesabımızı. Ne söz verdiysek onu yerine getirmeye çalıştık. Yapamayacağımızı söz olarak vermedik. Türk siyasetinin tekrar popülizm bataklığına düşmesine izin vermedik. Popülizm tuzağına düşmeden can borcumuz olan bu millete en güzel şekilde hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz.

PUTİN İLE KONUŞMA

Turist sayısında da rekora doğru koşuyoruz. Az önce Putin ile görüşmem vardı. Bu sene Rusya’dan yoğun bir turist akını var. Ve öyle zannediyorum ki 6 milyon gibi bir turist herhalde Rusya’dan gelecek. Aramızdaki tabi bu ilişkiler bu irtibatlar bizleri daha güçlü hale getiriyor. Turist sayısında da rekora doğru koşuyoruz. Az önce Putin ile görüşmem vardı. Bu sene Rusya’dan yoğun bir turist akını var. Ve öyle zannediyorum ki 6 milyon gibi bir turist herhalde Rusya’dan gelecek. Aramızdaki tabi bu ilişkiler bu irtibatlar bizleri daha güçlü hale getiriyor.

"KARADENİZ KAYNIYOR ŞİMDİ"

Karadeniz kaynıyor zaten şimdi. Onun için Gümüşhane, Bayburt, Rize, Trabzon, Artvin bütün buralar iş adamlarına hep bağırıyorum. Gelin otelleri yapın durmayın. Hele hele benim bir ricam var. Şu yaylalara böyle dikey mimariyle binalar dikmeyin. Yazık ediyorsunuz yazık. Yatay mimari yatay. Bizim geleneksel mimarimizi yapın, onun tadı başkadır. Böyle 10 kat bina olmaz. Ercan kardeşim hele Gümüşhane’de hiç olmaz. Şöyle yatay mimari ile çok güzel mimari ve tam da Gümüşhane’ye yakışır bunları yapmamız lazım. Biliyorum Gümüşhane zor bir yer. Olduğu gibi hep kayalık. Ama burada da işi oturttun mu sağlam olur. Onun için buraya farklı bir mimari üslubu taşımamız lazım. Sayın Balta sen yer bilimlerini iyi bilirsin. Buralarda oturup bunları konuşmanız lazım. Adımları da iyi atmamız lazım.

"TUTTURMUŞLAR KUR MUR FİLAN FALAN"

Tutturmuşlar kur mur filan falan. Bırakın geçin bu işleri. Biz işimize bakalım işimize, daha iyi olacak. Haklarımızdan taviz vermeyiz. Özellikle döviz kuru üzerinden ülkemize yönelik gerçekleştirilen tüm saldırılara rağmen inşallah ikinci çeyrekte de büyümeye devam edeceğiz. Hiç kimsenin bizi hedeflerimizden alı koymasına hedeflerimizle aramıza girmesine izin vermeyeceğiz.

"BAĞIMSIZLIĞIMIZA KAST EDENLERE MÜSAADE ETMEDİK"

Geçmişimizde ne haysiyetimizden ne de şahsiyetimizden taviz verdik. Dik durduk, diklenmedik. Tehditler karşısında sinen, pusan, eğilip bükülenlerden olmadık. Milli onurumuzun çiğnenmesine, bizi biz kılan kadim değerlerimize el uzatılmasına hiçbir zaman müsaade etmedik. Hele hele bağımsızlığımıza kast edenlere asla müsaade etmedik. Devletimizin ‘hasta adam’ olarak tanımlandığı dönemde Çanakkale’de on binlerce şehit verdik ama hürriyetimizden taviz vermedik. Tüm yokluk ve yoksulluğumuza rağmen ‘ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla kurtuluş zaferimizi kazandık. İstiklal Marşımızın her mısrası bu milletin karakterinin izdüşümüdür.

"BUNU YAPMAMIZ LAZIM"

Yastıkları altında doları, eurosu, altınları olan varsa bunları bankalarda bozdurup Türk lirasına çevirsinler. Ki bunlara gelin bir ders daha verelim. Bu dersi daha önce verdiniz ama gelin bir daha verelim. Hazır mıyız? Geçenlerde millet kongre merkezinde bunu söyledim, oradan birisi dedi ki “yastık altında var mı” dedi. Ben de dedim ‘var olanlara söylüyorum’ Şüphesiz herkesde olmayabilir ama olanlar var. Onu da biliyorum, ben de olanlara sesleniyorum zaten; kayıt dışı. Bunu yapmamız lazım.

"KİMİ ÜLKELER ŞAHSİYETİNİ TEZGAHA KOYABİLİR"

Birileri maddi menfaati uğruna haysiyetinden vazgeçebilir. Kimi ülkeler kısa vadeli çıkarları için şahsiyetini tezgaha koyabilir. Birilerinin insanların kanını emen müstemlekecilere diyet borcu olabilir. Ama Türk milleti asla böyle bir yanlışın, böyle bir hatanın içine düşmez, düşürülemez. Çünkü haysiyetini ve şahsiyetini kaybeden milletin varacağı yer zillet çukurudur.

ERDOĞAN'DAN ABD'YE: "BİZE HUKUK DERSİ VEREMEZ"

Ekonomik manipülasyonlar üzerinden bize diz çöktüreceğini zannedenler anlaşılan bu milleti hiç tanımıyorlar. Koyunlarında büyüttükleri, malikanede ağırladıkları FETÖ’cü alçaklarla ilgili hiçbir adım atmayanlar kusura bakmasınlar bize hukuk dersi veremez. Yüzlerce insanımızı hunharca katledenlerle ilgili en temel hukuk ilkelerini rafa kaldıranlar bize demokrasiden bahsedemez. Bu millete tehdit dili, şantaj dili kullanamaz. Hele hele bu millete kabadayılık hiç sökmez. Biz bugüne kadar adı, sanı, cüssesi ne olursa olsun eşitliği ve karşılıklı saygıyı esas alan göz hizasında bir ilişki kurduk."