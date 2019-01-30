Neymar'dan PSG'ye kötü haber

Strasbourg le oynanan kupa maçında ayak bileğinden sakatlanan Neymar, sahayı gözyaşlarıyla terk etmek zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz yıl yine yaşadığı bilek sakatlığıyla uzun süre sahalardan uzak kalan Brezlyalı yıldız bu kez de yaklaşık 10 hafta forma giyemeyecek.



Neymar, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları Manchester United maçlarını da kaçıracak.