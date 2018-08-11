Neymar geleneği Emily Ratajkowski ile bozdu!

Çıplak pozlarıyla hafızalara kazınan model Emily Ratajkowski ile kamera karşısına geçen Neymar fotoğrafları Instagram hesabından paylaşarak bir ilke imza attı. Neymar, sevgilisi Bruna Marquezine, annesi ve kız kardeşinden başka hiçbir kadınınfotoğrafını Instagram'dan paylaşmamıştı.

Neymar geleneği Emily Ratajkowski ile bozdu!

Verdiği cesur pozlarla akıllara kazınan oyuncu ve model Emily Ratajkowski, Brezilyalı futbolcu Neymar ile bir markanın reklamı için bir araya geldi. Paris Saint Germen takımının 26 yaşındaki yıldızı ile 27 yaşındaki ABD’li model objektif karşısına birlikte geçti. Marka için poz veren ikili, fotoğraflarını Instagram hesaplarından paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Neymar, kız arkadaşı Bruna Marquezine, annesi ve kız kardeşinden başka hiçbir kadınla olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmamıştı.

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Neymar geleneği Emily Ratajkowski ile bozdu!

Neymar’ın bu paylaşımının altına, acı çekip çekmediğini soran kinayeli yorumlar yapıldı. Neymar’ın 2018 Dünya Kupası’nda aldığı fauller espri konusu olmuş, sahte yuvarlanmaları ve acı çekmeleri sosyal medya kullanıcıları tarafından taklit edilerek yeni bir akım doğmuştu.

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Neymar geleneği Emily Ratajkowski ile bozdu!

Öte yandan Emily Ratajkowski, futbola olan düşkünlüğü ile biliniyor.

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Neymar geleneği Emily Ratajkowski ile bozdu!

İtalya Serie A Kulüpleri'nden Roma, Emily Ratajkowski'nin Roma formalı bir fotoğrafını resmi Twitter hesabından paylaşmıştı.

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