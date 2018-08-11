Neymar geleneği Emily Ratajkowski ile bozdu!

Verdiği cesur pozlarla akıllara kazınan oyuncu ve model Emily Ratajkowski, Brezilyalı futbolcu Neymar ile bir markanın reklamı için bir araya geldi. Paris Saint Germen takımının 26 yaşındaki yıldızı ile 27 yaşındaki ABD’li model objektif karşısına birlikte geçti. Marka için poz veren ikili, fotoğraflarını Instagram hesaplarından paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Neymar, kız arkadaşı Bruna Marquezine, annesi ve kız kardeşinden başka hiçbir kadınla olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmamıştı.



