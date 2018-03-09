Neye uğradıklarını şaşırdılar! PKK'ya ağır darbe

Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içi ve dışında operasyonlarını hız kesmeden sürdüren güvenlik güçleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 600 jandarma ve polis özel harekat görevlisi ile güvenlik korucusunun katılımıyla Kavaklı köyü kırsalında 6 Mart'ta teröristlere yönelik başlatılan operasyonda önemli mesafe kat edildi.
Bölgedeki dağları kapsamlı şekilde arayan ve teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçleri, yer yer meskun mahal operasyonları da düzenliyor. Operasyonda terör örgütünün kullandığı çok sayıda sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.
Teröristlerce araziye tuzaklanmış çok sayıda patlayıcı düzeneğinin etkisiz hale getirildiği operasyonda, doçka uçaksavar ile çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İşte operasyondan kareler...
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