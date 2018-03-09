Neye uğradıklarını şaşırdılar! PKK'ya ağır darbe

Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içi ve dışında operasyonlarını hız kesmeden sürdüren güvenlik güçleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 600 jandarma ve polis özel harekat görevlisi ile güvenlik korucusunun katılımıyla Kavaklı köyü kırsalında 6 Mart'ta teröristlere yönelik başlatılan operasyonda önemli mesafe kat edildi.