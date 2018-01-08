New York'taki Trump Tower'da korkutan yangın!

ABD'nin emlak milyarderi başkanı Donald Trump'ın New York'taki binasının çatısından dumanlar yükseliyor. Manhattan'da bulunan Trump Tower'da henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktığı belirtildi. Yangın binanın iklimlendirme sisteminde meydana geldi. Yangından zarar görenlerin olup olmadığı bilinmiyor.

GİZLİ SERVİS TARAFINDAN KORUMAYA ALINMIŞTI: Donald Trump ABD Başkanı seçildikten sonra bina Amerikan Gizli Servis'i tarafından korumaya alındı. Trump'ın eşi Melania ve oğlu Barron, Beyaz Saray'a taşınmadan önce birkaç ay boyunca Trump Tower'da yaşamıştı.

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