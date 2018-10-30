New York’ta Cumhuriyet coşkusu Empire State kırmızı-beyaz

Büyükelçi Sinirlioğlu ise etkinlikteki konuşmasında, Türkiye'nin 1923'ten bu yana çok büyük başarılara imza attığını ve şu anda birçok alanda çok daha güçlü ve büyük bir ülke olduğunu söyledi.

Korunması gereken en büyük değerler olan demokrasi ve özgürlüğe karşı en son tehdidin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ile yaşandığını ve gereken mücadelenin millet olarak gösterildiğini belirten Sinirlioğlu, "Demokratik ve laik yapısı, sosyokültürel zenginlikleriyle Türkiye Cumhuriyeti'ni çok daha parlak bir gelecek bekliyor. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bunun için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.