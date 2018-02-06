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New York Times'tan Türkiye ile ilgili kritik iddia!

New York Times'tan Türkiye ile ilgili kritik iddia!

New York Times gazetesi, görüştüğü görgü tanıklarından yola çıkarak DEAŞ'lı teröristlerin Suriye'de köşeye sıkıştığını, kaçmak için ise kadın kılığına girdiklerini öne sürdü. Gazete ayrıca, ülkede kalmayı sürdüren örgüt üyelerinin de yer altına yöneldiğini iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2018 17:43 - Güncelleme: 06-02-2018 00:41

New York Times (NYT) gazetesi, DEAŞ'a yönelik hazırladığı haberinde yer verdiği görüşlerle terör örgütünün yer altına indiği yorumunda bulunurken, köşeye sıkışan örgüt üyelerinin de kadın kılığında Türkiye'ye kaçtığını buradan da Avrupa'ya ulaşmak istediklerini öne sürdü.

NYT, Suriye-Türkiye sınırında insan kaçakçılığı yaptığı belirtilen Ebu Ömer isimli bir kişinin görüşlerine de yer verildiği haberinde, bir dizi Amerikan ve Avrupa çıkışlı istihbarat raporunun yanı sıra uzman görüşleri ve görgü tanıklarının da görüşlerine dayanarak 'DEAŞ'ın faaliyetlerini yer altında sürdürdüğü' yorumunda bulundu.

Gazetenin görüştüğü bir insan kaçakçısı ise çok sayıda DEAŞ'lının kadın kılığında Türkiye’ye kaçtığını savundu.

NYT’nin haberde ana kaynak olarak kullandığı istihbarat değerlendirmelerinde, Suriye’nin doğusunda ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'yle girdikleri çatışmalardan kaçan yüzlerce DEAŞ'lının güneye, Batı’ya ve kuzeydoğuya giderek saklandığı, şifreli iletişim kanalları üzerinden haberleştikleri liderlerinden talimat beklediği öne sürüldü. Kimyasal silah eğitimi almış bazı militanların El Nusra’ya katıldığı, bazılarının ise insan kaçakçılarına binlerce dolar ödeyerek Türkiye’ye kaçtığı iddia edildi. NYT, Türkiye’ye kaçanların birçoğunun Avrupa’dan Suriye’ye ilk geldikleri ülkeye dönmeyi planladıklarını yazdı.

Haberde, Türkiye iddiasıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: “Suriye ve Washington’daki hükümet yorumcuları ve bağımsız analistler, DEAŞ'lıların Türkiye sınırından kaçırmak konusunda artan bir ticaret olduğunu söyledi. İstihbarat yetkilileri bu kişilerin burada gizli hücrelerle bağlantı kurduğuna inanıyor. İngiltere merkezli bağımsız Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, Fırat Vadisi’nde bulunan Rakka ve Deyrül Zor’dan üst düzey DEAŞ'çılar, Türkiye’ye güvenli geçiş için 20 bin ila 30 bin dolar rüşvet ödedi.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 06 Şubat 2018 01:09 Abd paralı uşaklarına nereye ,nasıl Gitmeleri gerektiğini söyledi

    CEVAP YAZ 1 0
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