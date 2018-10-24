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New York Times'tan olay iddia! Erdoğan rüşveti reddetti

New York Times'tan olay iddia! Erdoğan rüşveti reddetti

ABD'li New York Times gazetesi, Kaşıkçı cinayetinde perde arkasında Suudilerin, Türkiye'ye vahşetin üzerinin örtülmesi karşılığında bir takım teklifler sunduğunu belirtti. Erdoğan ise teklifleri ‘siyasi rüşvet’ olarak niteleyerek sinirli bir şekilde reddetti.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 10:03 - Güncelleme: 24-10-2018 10:03

Suudi Kaşıkçı cinayetinde Türk Emniyeti ve hükümet oldukça başarılı bir şekilde süreci yürüttü. Özellikle şeffaflık unsurunun son derece yüksek seviyede götürüldüğü soruşturmada Suudilerin, gerçeğin ortaya çıkmaması için Türkiye'ye bazı teklifler sunduğu iddia edildi.

ABD merkezli New York Times'ın haberine göre, Kaşıkçı cinayetindeki detayların gizlenmesi ve dosyanın kapatılması için Suudi Arabistan, Mekke Emiri Halid el-Faysal ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a siyasi teklifler sundu.

TÜRKİYE'DEN SERT CEVAP GELDİ: Suudi kaynaklı finansal destek ve yatırımın yanı sıra Katar’a yönelik ablukanın kaldırılmasının da yer aldığı paketi Kaşıkçı soruşturması karşılığında sunan Suudilere Türkiye'den sert cevap geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN SİNİRLENDİ: Habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan teklifleri ‘siyasi rüşvet’ olarak niteleyerek sinirli bir şekilde reddetti. Kral Selman’a çok yakın olduğu bilinen Faysal’ın 11 Ekim’de Ankara’ya gelerek Kral’ın mesajlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği ifade edilmişti.

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  • Misafir 24 Ekim 2018 10:52 2)2018 bütçesine göre brüt 59 bin lira maaş alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlık sistemine geçince brüt maaşı 74 bin 500 TL olarak belirlendi. Erdoğan’ın 2020 maaşı brüt 81 bin 750 TL, 2021 maaşı ise yıllık brüt 1 milyon TL’ye geçerek aylık brüt 87 bin 500 TL tahmin edildi.

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