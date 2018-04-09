New York Times Türkiye'deki cenneti tüm dünyaya önerdi

Yazar Stephanie Danler, sözlerine şöyle devam etti: ''Arkadaşımın “rüzgarlı şarap adası” demesinin bir sebebi vardı. Rüzgar, yazın zirvesinde bile asmalar için doğal sıcaklık kontrolü sağlar. Bir günümü, Scooter ile adanın etrafındaki dairesel yolu izleyerek ve olabildiğince çok sayıda şarap imalathanesinde durup şarap tadımı yaparak geçirdim. Siz de en sevdiğiniz birini seçin, bir şişe alın ve gün batımını izlemek için Polente fenerine gidin. Daha sonra, akşam yemeği rezervasyonum için yola koyuldum. Maya restoran tek başına tüm bu geziye değer. Selçuk Aykan, restoranın ardındaki adam, bir bilim insanı iken şef olmuş. Tabağımdaki neredeyse her şey çiftliğinden gelmişti. Ekmek, peynir (26 çeşit), sayısız meze ve mükemmel, az-orta-nadir kaburga gözü. Benim gibi şanslıysanız, akşam yemeğinden sonra, garsonlar sizi tütün içmek ve meteor yağmurunu izlemek için çatıya davet edebilirler. Scooter ile eve dönerken, çok ama çok dikkatli olun" ifadelerini kullandı.

