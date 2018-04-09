New York Times Türkiye'deki cenneti tüm dünyaya önerdi

ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesi, New York Times Magazin'de 'Yaz Seyahati: Bilinmeyen/Ücra/Gözlerden Uzak Adalar' listesi içinde yer aldı. Bozcaada için, 'Türkiye'deki bulunan rüzgarlı şarap adası. Üzüm bağları arasında dolaşın ya da hiçbir şey yapmayın' ifadeleri kullanıldı.

New York Times Türkiye'deki cenneti tüm dünyaya önerdi

Geçen yıl New York Times ve Business Insider tarafından tavsiye edilen Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesi, bu yılda New York Times Magazin tarafından yaz seyahati için hazırlanan uzak adalar listesindeki 11 ada arasında yer aldı. New York Times Magazin'de, 16 yazar tarafından hazırlanan, 'Yaz Seyahati: Bilinmeyen/Ücra/Gözlerden Uzak Adalar' bölümünde okurlara sunulan yazıda, Bozcaada, Tayland, Portekiz, Fransa, Yunanistan ve Avustralya gibi birçok ülkenin yer aldığı 11 ada arasında 3'üncü sıradan tavsiye edildi.

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New York Times Türkiye'deki cenneti tüm dünyaya önerdi

Bu yaz gidilip ve görülmesi gereken uzak adalar listesinde yer alan Bozcaada için, Yazar Stephanie Danler, "Dar sokaklar ve beyaz badanalı binaların hepsi, adanın Yunan mirasını ve tarihini hatırlatıyor. Son zamanlarda, Bozcaada, plajları için buraya gelen İstanbul çocukları tarafından keşfedilmiş durumda (Akdeniz'de gördüğüm en berrak, en kristal su diyebilirim), ancak plajlar adanın olağan yaşam çemberinin dışında kalıyor. Bütün yerde, kutsanmışçasına bir gelişmemişlik hissediliyor.'' ifadelerine yer verdi.

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New York Times Türkiye'deki cenneti tüm dünyaya önerdi

Yazar Stephanie Danler, sözlerine şöyle devam etti: ''Arkadaşımın “rüzgarlı şarap adası” demesinin bir sebebi vardı. Rüzgar, yazın zirvesinde bile asmalar için doğal sıcaklık kontrolü sağlar. Bir günümü, Scooter ile adanın etrafındaki dairesel yolu izleyerek ve olabildiğince çok sayıda şarap imalathanesinde durup şarap tadımı yaparak geçirdim. Siz de en sevdiğiniz birini seçin, bir şişe alın ve gün batımını izlemek için Polente fenerine gidin. Daha sonra, akşam yemeği rezervasyonum için yola koyuldum. Maya restoran tek başına tüm bu geziye değer. Selçuk Aykan, restoranın ardındaki adam, bir bilim insanı iken şef olmuş. Tabağımdaki neredeyse her şey çiftliğinden gelmişti. Ekmek, peynir (26 çeşit), sayısız meze ve mükemmel, az-orta-nadir kaburga gözü. Benim gibi şanslıysanız, akşam yemeğinden sonra, garsonlar sizi tütün içmek ve meteor yağmurunu izlemek için çatıya davet edebilirler. Scooter ile eve dönerken, çok ama çok dikkatli olun" ifadelerini kullandı.

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New York Times Türkiye'deki cenneti tüm dünyaya önerdi

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