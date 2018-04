New York Times Türkiye'deki cenneti tüm dünyaya önerdi

Geçen yıl New York Times ve Business Insider tarafından tavsiye edilen Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesi, bu yılda New York Times Magazin tarafından yaz seyahati için hazırlanan uzak adalar listesindeki 11 ada arasında yer aldı. New York Times Magazin'de, 16 yazar tarafından hazırlanan, 'Yaz Seyahati: Bilinmeyen/Ücra/Gözlerden Uzak Adalar' bölümünde okurlara sunulan yazıda, Bozcaada, Tayland, Portekiz, Fransa, Yunanistan ve Avustralya gibi birçok ülkenin yer aldığı 11 ada arasında 3'üncü sıradan tavsiye edildi.