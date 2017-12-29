Nevzat Çiçek'ten bomba iddia 'Başbakan bile değişebilir'

Siyasette partilerin restleşmeleri gün geçtikçe dozunu daha da arttırıyor. Her ne kadar AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aksi yönde değerlendirmeler gelse de muhalefet partilerinin geçtiğimiz günlerde dillendirdikleri erken seçim iddiaları Başkent'te gündemin en ön sıralarında. Peki normal şartlar altında 2019'da yapılacak olan hem yerel seçimler hem de Başkanlık seçimlerinin öne çekilme ihtimali var mı? Bu sorunun yanıtını AK Parti'ye yakın isimlerden Nevzat Çiçek dün akşam katıldığı CNN Türk yayınında verdi.

AK Parti içerisinde kabine değişikliğinin konuşulduğunu ifade eden Çiçek bomba bir iddiayı gündeme getirdi. Önümüzdeki günlerde kapsamlı bir kabine değişikliğinin olabileceğini söyleyen Çiçek, Başbakan'ın bile değişebileceğine işaret etti. Çiçek'e göre kabinede değişimin olması erken seçimin habercisi.

CNNTürk'te yayınlanan Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına katılan Nevzat Çiçek önemli kulis bilgilerini aktardı.

BAKANLAR KURULU DEĞİŞECEK Mİ?

AK Parti kulislerine yakınlığı ile bilinen Gazeteci Nevzat Çiçek, AK Parti'de muhtemel bir erken seçimin konuşulduğunu söyledi. Son seçim anketleri tartışması bölümünde konuşan Nevzat Çiçek, AK Parti MHP ittifakı, CHP, İYİ parti, MHP, HDP'nin oy oranlarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi AK Parti ile MHP arasındaki ittifak kulislerini aktaran Nevzat Çiçek "AK Parti içerisinde Ocak ayı ortasında kabinede değişiklik beklentisi" olduğunu belirterek "Eğer kabinede değişiklik olursa, ardından erken seçime gidilebileceğini" ifade etti.

"BAŞBAKAN'IN DA DEĞİŞMESİ MUHTEMEL"

Çiçek, AK Parti kulislerinde erken seçim olacaksa, kabinede değişiklik olabilir, hatta geniş çaplı bir değişiklik bekleniyor. Bu değişimde Başbakan Binali Yıldırım'ın da değişmesi muhtemeldir" dedi.

BAŞBAKAN İSTANBUL, BAKANLAR KENDİ İLLERİNDEN ADAY

Ankara gazetecilerinin yayında aktardığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlere yönelik bir kabine değişikliği yapabilir. Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday gösterileceği, kabine içinde çok sayıda bakanın da kendi memleketlerinde belediye başkanlıklarına aday gösterileceği ifade ediliyor.

AK Parti içinde son dönemde yaşanan il ve ilçe başkanları istifalarının hem kurultay öncesi teşkilatlara yenilik ve değişim getirdiğine dikkat çeken Nevzat Çiçek, "Bütün il ve ilçe teşkilatlarındaki yeniliği 2019'a hazırlık süreci olarak görüldü, ancak yeni dönemde AK Parti içinde böyle bir beklenti var" dedi.

Gazeteci Abdülkadir Selvi de AK Parti Büyük Kongresi'nin de nisan ayına alınabileceğini söyledi. Selvi, kabinede bir değişiklik yapılacaksa, büyük kongre sonrasına bırakılmasının beklendiğini ifade etti. Selvi ise erken seçim olmayacağı görüşünü paylaştı.