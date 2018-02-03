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Nevşin Mengü'ye CHP şoku! Kılıçdaroğlu'nun karşısında...

Nevşin Mengü'ye CHP şoku! Kılıçdaroğlu'nun karşısında...

CNN Türk'ten ayrılmadan önce ekranda gazetecilere tarafsız olma konusunda uyarılarda bulunan Nevşin Mengü, CHP'ye üye olmak istedi ancak üyeliği reddedildi.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2018 11:03 - Güncelleme: 03-02-2018 11:03

Parti Meclisi üyeliği için CHP'ye üye olmak isteyen Nevşin Mengü'nün talebi reddedildi.

Parti Meclisi listelerine girebilmek için, Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner'in başını çektiği grup ile hareket eden Nevşin Mengü, MYK kararıyla partiye üye olmak istedi. Ancak Mengü'nün bu talebi reddedildi.

Her zaman tarafsız olduğunu savunan, Türkiye'deki medyayı objektif olmamakla suçlayan Nevşin Mengü, partiye üye olabilseydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki grup içerisinde yer almış olacaktı.

PARTİNİN KURALI

Partinin tüzüğüne göre; yetkili kurullara aday olabilmenin ilk şartı, parti üyeliği. Kurultay sürecinde ancak MYK kararı ile partiye aday olunuyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • yüksel solmaztürk 03 Şubat 2018 12:37 milli medya yine isbasinda, milli medya kadindan korkuyor, korkacak, korksunlar.

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