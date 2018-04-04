Nevşin Mengü'nün kardeşi Burak Mengü'nün karısı ünlü oyuncu çıktı bakın kim

Gazete Nevşin Mengü, geçtiğimiz günlerde kardeşi Burak Mengü ile gündeme gelmişti. Burak Mengü, Şişli'de kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldığını söylemiş ardından bunu Twitter hesabından paylaşmıştı. Daha sonra ise Burak Mengü, bu kişilerden şikayetçi olmuştu. Ancak Burak Mengü'nün yalan söylediği ortaya çıkmıştı. Bu şekilde gündeme gelen Burak Mengü'nün eşi ise çok ünlü bir isim çıktı. Peki Burak Mengü'nün eşi çok ünlü oyuncu kim? Şuan hali hazırda bir dizide rol alan bu isim sizi şaşırtacak. İşte Nevşin Mengü'nün kardeşi Burak Mengü'nün karısı...
NE OLMUŞTU; Nevşin Mengü'nün kardeşi Avukat Burak Mengü, kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldığını ve darp edildiğini iddia edip polise başvurmuş ve bu kişilerden şikayetçi olmuştu.
Burak Mengü başına geleni, binlerce takipçisi olan kişisel Instagram hesabından tweet atarak duyurmuştu. Gazeteci Nevşin Mengü, daha sonra bir köşe yazısında kardeşinin başına gelenleri aktarmış, kardeşinin kan bile işediğini söylemiş, kişiler hakkında iddialarda bulunmuştu. Ancak işin aslı daha sonra anlaşılmıştı.
Burak Mengü'nün kaçırıldığını iddia ettiği anlarda, bir müvekkili ile görüştüğü, otopark kayıtlarından ortaya çıkmış ve bu büyük yalanı Türkiye günlerce konuşmuştu. Nevşin Mengü'nün daime geri planda duran kardeşi Burak Mengü bir anda gündem haline gelmişti.
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