Nevşin Mengü'nün kardeşi Burak Mengü'nün karısı ünlü oyuncu çıktı bakın kim

Gazete Nevşin Mengü, geçtiğimiz günlerde kardeşi Burak Mengü ile gündeme gelmişti. Burak Mengü, Şişli'de kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldığını söylemiş ardından bunu Twitter hesabından paylaşmıştı. Daha sonra ise Burak Mengü, bu kişilerden şikayetçi olmuştu. Ancak Burak Mengü'nün yalan söylediği ortaya çıkmıştı. Bu şekilde gündeme gelen Burak Mengü'nün eşi ise çok ünlü bir isim çıktı. Peki Burak Mengü'nün eşi çok ünlü oyuncu kim? Şuan hali hazırda bir dizide rol alan bu isim sizi şaşırtacak. İşte Nevşin Mengü'nün kardeşi Burak Mengü'nün karısı...