Nevşin Mengü'den olay twit! Kardeşini sattı!..

İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldığını ve darp edildiğini iddia eden Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi Burak Mengü'nün yalanı yatsıyı bulmadan söndü. Kardeşinin yalanını Birgün gazetesindeki köşesine taşıyan Nevşin Mengü, gerçeğin ortaya çıkması üzerine resmen kardeşini sattı.

EMNİYET GEREKENİ YAPSIN: Twitter hesabı üzerinden kısa bir paylaşım yapan Nevşin Mengü, "Yazımda kardeşim @burakmengu nün bana anlattıklarını kaleme aldım" dedi ve ekledi: "Takdir edersiniz ki bir kardeş olarak kaygı duydum ve kaygımı da dile getirdim. Söylediklerinde doğru olmayan noktalar var ise emniyet gerekeni elbette yapacaktır, yapmalıdır..."

ÜNSAL ÜNLÜ'DEN MENGÜ'YE ZOR SORU: Nevşin Mengü'nün bu twitinin altına yorum yağarken, en dikkat çekici yorum gazeteci Ünsal Ünlü'den geldi. Ünsal Ünlü, "Cumartesi günü yaşananlar üç aşağı beş yukarı aydınlandı zaten. Asıl önemlisi birkaç ay önce yaşandığını ve sonucunda "kardeşinizin kan işeyip yürüyemediği" olay. Çünkü buna şahit olmuş gibi anlatıyorsunuz. Yanılıyor muyum?" diye sorduğu Nevşin Mengü'den cevap alamadı...

"ABLAYA BAK KARDEŞİNİ SATTI": Onlarca kişi Nevşin Mengü'nün twitinin altına "Ablaya bak, tüm suçu kardeşinin üzerine atıp kendini kurtarmaya çalışıyor" şeklinde paylaşımlardı bulundu.