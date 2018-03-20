  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Nevşin Mengü'den olay twit! Kardeşini sattı!..

Nevşin Mengü'den olay twit! Kardeşini sattı!..

Avukat kardeşi Burak Mengü'nün polislerce kaçırıldığını iddia eden arcak görüntülerle kardeşinin "kaçırıldım" iddiasının yalan olduğu belgelenen Nevşin Mengü, Twitter hesabı üzerinden kardeşini suçladı...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-03-2018 17:14 - Güncelleme: 20-03-2018 17:33

İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldığını ve darp edildiğini iddia eden Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi Burak Mengü'nün yalanı yatsıyı bulmadan söndü. Kardeşinin yalanını Birgün gazetesindeki köşesine taşıyan Nevşin Mengü, gerçeğin ortaya çıkması üzerine resmen kardeşini sattı. 

EMNİYET GEREKENİ YAPSIN: Twitter hesabı üzerinden kısa bir paylaşım yapan Nevşin Mengü, "Yazımda kardeşim @burakmengu nün bana anlattıklarını kaleme aldım" dedi ve ekledi: "Takdir edersiniz ki bir kardeş olarak kaygı duydum ve kaygımı da dile getirdim. Söylediklerinde doğru olmayan noktalar var ise emniyet gerekeni elbette yapacaktır, yapmalıdır..."

ÜNSAL ÜNLÜ'DEN MENGÜ'YE ZOR SORU: Nevşin Mengü'nün bu twitinin altına yorum yağarken, en dikkat çekici yorum gazeteci Ünsal Ünlü'den geldi. Ünsal Ünlü, "Cumartesi günü yaşananlar üç aşağı beş yukarı aydınlandı zaten. Asıl önemlisi birkaç ay önce yaşandığını ve sonucunda "kardeşinizin kan işeyip yürüyemediği" olay. Çünkü buna şahit olmuş gibi anlatıyorsunuz. Yanılıyor muyum?" diye sorduğu Nevşin Mengü'den cevap alamadı...

"ABLAYA BAK KARDEŞİNİ SATTI": Onlarca kişi Nevşin Mengü'nün twitinin altına "Ablaya bak, tüm suçu kardeşinin üzerine atıp kendini kurtarmaya çalışıyor" şeklinde paylaşımlardı bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Nevşin Mengü'den olay twit! Kardeşini sattı!.. haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • halil hal 20 Mart 2018 18:04 ikiside ayni fetocu kafasi gezikafasi emrah serbes kafasi afrine girmeyin deyenlerin kafasi suriyede ne isimiz var kafasi bunlari unutmayin dogrularin da bir huyu var gun gelir ortaya cikar

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro