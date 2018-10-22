Nevşin Mengü'den olay cevap! Bilimin pipiyle yapıldığını sanıyor...

SİVRİ dili ve kontrolsüz yorumları nedeniyle CNN Türk Ana Haber sunuculuğundan olan Nevşin Mengü, sosyal medyada yaptığı yorumlarla da ortalığı yıkıp geçmeye devam ediyor. Mengü son olarak Necib Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ile bir takipçisi arasındaki tartışmaya dahil oldu ve sosyal medya sallandı...

KADIN DEĞİL MİYİM LA BEN?.. Şengül Hablemitoğlu'nun çok iyi araba kullandığını anlatıp "kadın değil miyim la ben?" paylaşımına Elvan Albayrak isimli takipçisi. “Nedir bu kadınlardaki ‘ben herşeyi beceririm evelallah, erkekten farkım yok’ kompleksi?.. (...) bilim ve fıtratı algılayamayan klasik ezik kadın psikolojisi yine dellendi!” diye yanıt verdi.

ADAM BİLİMİN PİPİYLE YAPILDIĞINI SANIYOR... Hablemitoğlu takipçileriyle polemiğe devam ederken, bir başka takipçisi “Gelmiş geçmiş Dünya da bir tane kadın mucit gösterin siz haklısınız diyeyim Şengül hanım” deyince devreye Nevşin Mengü girdi. Nevşin Mengü, “Adam bilim pipiyle yapılır sanıyor herhalde” diyince sosyal medya sallandı.

İşte o paylaşımlar...