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Nevşin Mengü'den olay cevap! Bilimin pipiyle yapıldığını sanıyor...

Nevşin Mengü'den olay cevap! Bilimin pipiyle yapıldığını sanıyor...

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adeta bir fenomen olan Nevşin Mengü, son yaptığı yorumla da sosyal medyayı salladı... Şengül Hablemitoğlu ile bir takipçisi arasındaki tartışmaya katılan Nevşin Mengü yine kendini tutamadı...

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 12:58 - Güncelleme: 22-10-2018 12:58

SİVRİ dili ve kontrolsüz yorumları nedeniyle CNN Türk Ana Haber sunuculuğundan olan Nevşin Mengü, sosyal medyada yaptığı yorumlarla da ortalığı yıkıp geçmeye devam ediyor. Mengü son olarak  Necib Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ile bir takipçisi arasındaki tartışmaya dahil oldu ve sosyal medya sallandı...

KADIN DEĞİL MİYİM LA BEN?.. Şengül Hablemitoğlu'nun çok iyi araba kullandığını anlatıp "kadın değil miyim la ben?" paylaşımına Elvan Albayrak isimli takipçisi. “Nedir bu kadınlardaki ‘ben herşeyi beceririm evelallah, erkekten farkım yok’ kompleksi?.. (...) bilim ve fıtratı algılayamayan klasik ezik kadın psikolojisi yine dellendi!” diye yanıt verdi. 

ADAM BİLİMİN PİPİYLE YAPILDIĞINI SANIYOR... Hablemitoğlu takipçileriyle polemiğe devam ederken, bir başka takipçisi “Gelmiş geçmiş Dünya da bir tane kadın mucit gösterin siz haklısınız diyeyim Şengül hanım” deyince devreye Nevşin Mengü girdi.  Nevşin Mengü, “Adam bilim pipiyle yapılır sanıyor herhalde” diyince sosyal medya sallandı.

İşte o paylaşımlar...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Ekim 2018 13:06 Helal olsun yediğin pideler sana, nevşin hanım. Saygılar.

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