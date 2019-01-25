Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz Twitter'da birbirine girdi

Venezuela'daki darbe girişimi iki yakın dost olan Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz'ı karşı karşıya getirdi. Mengü ile Saymaz Twitter üzerinden atıştı.

Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz Twitter'da birbirine girdi

Venezuela'daki darbe girişimi iki yakın dost olan gazeteci Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz'ı karşı karşıya getirdi. Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını eleştiren Mengü'ye yakın arkadaşı Saymaz'dan sert tepkiler gelince ikili karşılıklı atıştı

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Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz Twitter'da birbirine girdi

Venezuela'da muhalif siyasetçi Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesini eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Özellikle bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD sürekli Venezuela'nın içişlerine karışmıştır. Seçimle gelmiş bir başkan var, meclis başkanı da facto olarak başkan ilan ediyor. Bu çok garip bir durum" dedi.

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Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz Twitter'da birbirine girdi

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'nin Türkiye edisyonunda gazetecilik yapan Nevşin Mengü ise ABD destekli darbeye direnen Maduro'ya çıkıştı. Çavuşoğlu'nun sözlerine sosyal medyada yanıt veren Mengü, "Ne var ki bir devlet başkanının parlamento seçimi sonuçlarını beğenmemesi üzerine, seçim sonuçlarını yok sayması; kendine alternatif bir parlamento kurması, işleri gönlüne göre kendi kurduğu parlamento üzerinden yürütmesi de çok garip" ifadelerini kullandı.

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Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz Twitter'da birbirine girdi

Nevşin Mengü'nün Maduro muhalefeti, gazeteci İsmail Saymaz ile arasını da açtı. Venezuela konusunda farklı görüşleri bulunan iki gazeteci sosyal medyada tartışmanın içine girdi. Darbeyi eleştiren İsmail Saymaz şu ifadeleri kullandı; "Venezuela'da bilmem kaçıncı kezdir ABD kaynaklı provokasyon ve darbe girişimi yaşanıyor. Kötü yönetildiği ya da yoksul olduğu için değil, Latin Amerika'da ABD'den bağımsız bir birlikteliği ve ona karşı direnci finanse ettiği ve etme ihtimali olduğu için çökertilmek isteniyor. Venezuela, ABD'nin kurduğu Liberya'dan daha mı yoksul? ABD'nin himaye ettiği Haiti'den daha mı otoriter? Değil. Mesele, petrol. Geçmişte İran'da Musaddık neyse, bugün Venezuela'da Chavistler odur."

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