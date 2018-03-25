Nevşehir hava durumu saatlik tahmin korkuttu

Nevşehir hava durumu son tahminler meteoroloji açıkladı. 25 Mart Nevşehir hava durumu yeni tahminlerine göre sıcaklık değerleri düşüyor bugün Muğla'da hissedilen sıcaklık değeri 3 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Muğla, Giresun, Konya, Nevşehir, Van ve Hakkari çevrelerinde etkisini arttırması bekleniyor.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL: Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile bu akşam ilk saatlerde Nevşehir ve Konya'nın Beyşehir ilçesinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, bu akşam ve gece saatlerinde Trakya'da karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Van çevreleri ile Hakkari'nin kuzeyinde yer yer kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması , toz taşınımı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusunda halen devam eden yağışların bu akşam saatlerinde Van çevreleri ile Hakkari'nin kuzeyinde yer yer kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.