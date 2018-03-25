  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Nevşehir hava durumu saatlik tahmin korkuttu

Nevşehir hava durumu saatlik tahmin korkuttu

Nevşehir hava durumu son tahminler korkuttu meteoroloji saatlik raporu yayınladı.Nevşehir'de günlerdir devam eden sağanak yağışlar bugün de etkisini yer yer arttıracak. Nevşehir'de bugün gök gürültüsü sağanak yağış var sıcaklık 3 dereceye kadar düşecek. İşte Nevşehir 25 Mart hava durumu tahmini

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-03-2018 10:10 - Güncelleme: 25-03-2018 10:10

Nevşehir hava durumu son tahminler meteoroloji açıkladı. 25 Mart Nevşehir hava durumu yeni tahminlerine göre sıcaklık değerleri düşüyor bugün Muğla'da hissedilen sıcaklık değeri 3 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Muğla, Giresun, Konya, Nevşehir, Van ve Hakkari çevrelerinde etkisini arttırması bekleniyor.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL: Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile bu akşam ilk saatlerde Nevşehir ve Konya'nın Beyşehir ilçesinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, bu akşam ve gece saatlerinde Trakya'da karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Van çevreleri ile Hakkari'nin kuzeyinde yer yer kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması , toz taşınımı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusunda halen devam eden yağışların bu akşam saatlerinde Van çevreleri ile Hakkari'nin kuzeyinde yer yer kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Nevşehir hava durumu saatlik tahmin korkuttu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro