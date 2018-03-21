Nevruz şiirleri nevruz bayramı özel uzun kısa şiirler rehberi

Yurt genelinde çoşkuyla ve farklı etkinliklerle kutlanan baharın başladığı gün kabul edilen nevruz bayramı için en güzel şiirleri, uzun kısa nevruz şiirlerini ve nevruz hakkında anlamlı sözleri derledik. Yurt genelinde bayram havasında geçecek ve çeşitli etkinliklerin gün boyunca yapılacağı bu önemli gün için sizlere en güzel nevruz bayramı şiirlerini ve nevruz kutlama tebrik kısa şiirlerini bir araya getirdik. Dostluğun ve barışın günü olan nevruz bayramında siz de en güzel 4 kıtalık-8 kıtalık kısa nevruz şiirlerinden birini seçebilir sevdiklerinize yollayablirsiniz.

İŞTE NEVRUZ BAYRAMI İLE İLGİLİ ŞİİRLER: Nevruz Bayramı ile ilgili şiirleri bir araya getirdik. İşte Nevruz'da şiiri:

Gülmek, dans etmek isterse canım, / Bir garip coşkuyla kaynarsa kanım, / Ağır başlı olamam çünkü Nevruz’dur o gün, / Bende mutlu olurum bahar gününde.

Dünyayı değiştirmek elimde olsa, / İnsanlar birlikte huzuru bulsa, / Silahlar sussa, savaş bir dursa, / Bende mutlu olurum Nevruz gününde.

Sorunları tümden unutsam, / Savaştan kaçıp, barışı kursam, / Zaman hep dursa Nevruz’da, / Bende mutlu olurum bahar gününde.

İnsanlık üstünde isyan silinse, / Uygarlık düşmanlığı bir yere serse,

Çiçekler, ekinler kanı görmese, / Bende mutlu olurum Nevruz gününde.

Nevruz

Yeni bir yaşamın gelişiriz Nevruz

En güzel ve neşeli günlerin başlangıcıdır

Yeniden doğmaktır bir anlamda

Kokusuyla, rengiyle, parıltısıyla

Yaşam sevinciyle dolar yürekler

İnsanlar heyecanla bugünü bekler

Nevruz’da neşelenir ezgiler

Burcu burcu kokar nergisler

Doğa yeniden başlar yaşam için

Bir kez daha kollarını açar tabiat ana bizim için

Mutluluk damlaları olan insanların kalbine

Sevgi, neşe ve güzellik için

Ezgi YAZAR

Doğanın Düğünü

Kurtulur buzlardan dumanlı dağlar

Bitmez bir neşeyle uçar tüm kuşlar

Güneş bugün sanki bir başka parlar

Tabiatı nevruzun heyecanı sarar.

Dallarda sevinçli bülbüller öter

Kalmaz insanda ne dert, ne keder

Rüzgârın coşkulu türküsü yeter

Kardeş gibi kucaklaşır gök ve yer.

Atalarım asırlardır kutlar bugünü

Bir başka olur çünkü doğanın düğünü

Bütün yörelerimi sarmıştır ünü

Hiç bozulmayacak bir kültür ürünü.

Köstebek, yavaşça açılır gözün

Hey papağan! Anlamı ne bu sözün?

Artık gereği yok kuşlara göçün

Hüznü kalmadı içimizde güzün.

Renk cümbüşü sürer gider böylece

Kalbimizde yerin yok, karanlık gece

Gönüllerde, dillerde vardır tek hece

Nevruz, gitme kal bizimle ömrümüzce!…

Deniz KOÇ

TÜRKİYE'DE NEVRUZ GELENEKLERİ: Gül fidesi dibine dilek mektubu gömülmesi de Anadolu’da Nevruzla ilgili çok yaygın bir başka inanış. Dilek mektubuna kişinin dileği ne ise; çocuk, gelin, araba, ev, para gibi resimler çizilerek ya da olmasını istediği şeyleri yazılarak suya atılır veya gizlice gülfidanın dibine gömülür. Kalp temizliği ile istenilen bu dileklerin gerçekleşeceğine inanılır.

EVLİLİK RİVAYETİ: Mersin-Silifke bölgesindeki Toras Türkmenleri’nde “Mart İpliği” adıyla bilinen Nevruz’da ağaçlara bez bağlanıp, yaylalara çıkılarak, kuzu veya oğlak kesilir ve konuklara dağıtılır. Tahtacı Türkmenlerinde ise “Mart dokuzundan sonra dağlar misafir alır” inancıyla yaylalara çıkılarak, mezarlıklar ziyaret ediliyor. Gaziantep ve çevresinde Sultan Navruz, güzel bir kızdır ve 21 Mart’ı 22 Mart’a bağlayan gece batıdan doğuya doğru göç eder, bir başka inanca göre ise kuş kılığında uçan bir derviştir. Kars civarında bir evde toplanan genç kız ve erkekler, küçük bir çocuğu su almaya gönderirler. Çocuk hiç konuşmadan ve arkasına bakmadan bir kova su getirir. Kovanın içerisine orada bulunanlarca renkli iplikler ve iğneler atılır.