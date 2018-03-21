Nevruz kutlamaları canlı izleyin! Diyarbakır'da neler oluyor?

Nevruz Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli yayınladıkları mesajla Nevruz Bayramı'nı kutladı.

İstanbul'da Nevruz Bayramı'nı kutlamak için Topkapı Kültür Parkı'nda etkinlik düzenleniyor. İstanbul Valiliği'nin ev sahipliği yaptığı kutlamada; halk oyunları gösterisi, ateşten atlama, türkülerin seslendirilmesi gibi etkinlikler yer alıyor. Etkinlik alanı Türki devletlerin bayrakları ile donatıldı.

DİYARBAKIR'DA NEVRUZ KUTLAMALARI CANLI İZLE: Aşağıdaki playerden Nevruz'u canlı izleyebilirsiniz:

Diyarbakır'daki Nevruz kutlamaları da başladı. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Nevruz etkinliklerinin yapılacağı alana geldiler. HDP, DBP ve DTK'nın organize ettiği Nevruz kutlama etkinliklerinde konuşmalar yapılıyor. Etkinlik nedeniyle, alan çevresinde ve kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

SİİR NEVRUZ KUTLAMALARI : Siirt'te, yapılan nevruz kutlamasında Vali Ali Fuat Atik, halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar ile birlikte halay çekti. Siirt Valiliği tarafından düzenlenen nevruz kutlaması, 14 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapıldı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, öğrenciler ve folklor ekibine eşlik ederek halay çekti. Yapılan etkinlikler nevruz ateşinin yakılmasının arından sona erdi.

IĞDIR NEVRUZ KUTLAMALARI : Iğdır'da, Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzlerce kişinin katılımıyla kutlama programı düzenlendi. Melekli beldesinde düzenlenen etkinlikte, "alav alav" adı verilen ateş yakılarak dans edildi, ateşin üzerinden atlandı. Yöresel sanatçıların seslendirdiği parçalar eşliğinde eğlenen katılımcılar, ateşin etrafında oyunlar oynayıp üzerlik yaktı. Türk kültüründe bulunan geleneklerin gerçekleştirildiği programda ayrıca AKUD Atlı Spor Kulübü tarafından atlı dans gösterisi yapıldı.

NEVRUZ BAYRAMI NEDİR : Nevruz Bayramı hakkında farklı bakış açıları vardır. Eski bir İran takvimine göre; yılın ve baharın ilk günüdür. Miladi takvime göre ise, martın yirmi ikisine rastlayan gündür. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanır. İran kaynaklı bir inanışa göre Tanrı’nın evreni ve insanı yarattığı gün olarak kabul edilir. Alevi ve Bektaşi inanışında Hazreti Ali’nin doğum günü olarak kabul edilir.

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Nevruz'da neler yapılır geleneklere göre nevruz kutlaması

Nevruz için geldiler sabaha kadar eğlendiler