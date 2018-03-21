Nevruz için geldiler sabaha kadar eğlendiler

İranlılar, ülkelerinde 20 Mart'ta başlayan Nevruz Bayramı tatilini Van'daki çeşitli eğlence merkezlerinde sabahlara kadar eğlenerek geçiriyor.

İran'dan gelen binlerce turist, Nevruz Bayramı'nı Van'daki çeşitli eğlence merkezlerinde kutladı. Gündüz alışveriş yapan İranlılar, geceleri de eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor. Ülkelerinde 20 Mart'ta başlayan Nevruz Bayramı için Van'daki eğlence merkezlerine gelen İranlı turistler, baharın gelmesi ve yılın yenilenmesini burada kutladı. Twitter

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KUTLAMALAR 13 GÜN SÜRECEK: Nevruz Bayramı'nın baharın gelmesi ve yeni yılın başlangıcı olarak kutlandığını ifade eden kafe işletmecisi İranlı Semira Razemi, "İran'da Nevruz Bayramı 20 Mart'ta başlıyor ve 13 gün sürüyor. 13 gün boyunca kutlamalar devam edecek. Biz de kafemizde böyle bir program düzenledik" dedi.



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Nevruz Bayramı'nın güzel geçmesi dileklerinde bulunan Razemi, "İnşallah bu sefer yılbaşı çok güzel geçer. Yılbaşında inşallah her şey yeni olacak. Her şeyden önce yeni yılda sağlık diliyorum" şeklinde konuştu. Twitter

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