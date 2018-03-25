Nevruz coşkusu Balkanlar'da

Ulusun ulu günü, baharın habercisi Nevruz kutlamaları 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kastamonu şehri, Ankara ve İstanbul’un ardından Balkanlar’da devam ediyor.

10 ülkeden 70’den fazla sanatçının katılımıyla başlayan ve Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan’da gerçekleştirilecek olan Nevruz kutlamalarının ilk ayağı Bosna Hersek’in Zenica şehrinde Balkanların soğuk havasında yerel halkın sıcak ilgisiyle başladı.

