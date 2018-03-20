Nevruz bayramı şiirleri kısa-uzun 4 kıtalık en güzel nevruz şiirleri sayfası

Nevruz bayramı nedir, ne zaman soruları 21 Mart'ın yaklaşması ile birlikte sıkça aranmaya başladı. Baharın gelişini ve yeniden doğuşu, yeni günü simgeleyen nevruz bayramı yarın, yani 21 Mart Çarşamba günü kutlanacak. Yurt genelinde bayram havasında geçecek ve çeşitli etkinliklerin gün boyunca yapılacağı bu önemli gün için sizlere en güzel nevruz bayramı şiirlerini ve nevruz kutlama tebrik kısa şiirlerini bir araya getirdik. Dostluğun ve barışın günü olan nevruz bayramında siz de en güzel 4 kıtalık-8 kıtalık kısa nevruz şiirlerinden birini seçebilir sevdiklerinize yollayablirsiniz.
İŞTE NEVRUZ BAYRAMI İLE İLGİLİ ŞİİRLER: Nevruz Bayramı ile ilgili şiirleri bir araya getirdik.
Nevruz’da
Gülmek, dans etmek isterse canım,
Bir garip coşkuyla kaynarsa kanım,
Ağır başlı olamam çünkü Nevruz’dur o gün,
Bende mutlu olurum bahar gününde.
Dünyayı değiştirmek elimde olsa,
İnsanlar birlikte huzuru bulsa,
Silahlar sussa, savaş bir dursa,
Bende mutlu olurum Nevruz gününde.
Sorunları tümden unutsam,
Savaştan kaçıp, barışı kursam,
Zaman hep dursa Nevruz’da,
Bende mutlu olurum bahar gününde.
İnsanlık üstünde isyan silinse,
Uygarlık düşmanlığı bir yere serse,
Çiçekler, ekinler kanı görmese,
Bende mutlu olurum Nevruz gününde.
Nazım AKSOY
Nevruz
Yeni bir yaşamın gelişiriz Nevruz
En güzel ve neşeli günlerin başlangıcıdır
Yeniden doğmaktır bir anlamda
Kokusuyla, rengiyle, parıltısıyla
Yaşam sevinciyle dolar yürekler
İnsanlar heyecanla bugünü bekler
Nevruz’da neşelenir ezgiler
Burcu burcu kokar nergisler
Doğa yeniden başlar yaşam için
Bir kez daha kollarını açar tabiat ana bizim için
Mutluluk damlaları olan insanların kalbine
Sevgi, neşe ve güzellik için
Ezgi YAZAR
Doğanın Düğünü
Kurtulur buzlardan dumanlı dağlar
Bitmez bir neşeyle uçar tüm kuşlar
Güneş bugün sanki bir başka parlar
Tabiatı nevruzun heyecanı sarar.
Dallarda sevinçli bülbüller öter
Kalmaz insanda ne dert, ne keder
Rüzgârın coşkulu türküsü yeter
Kardeş gibi kucaklaşır gök ve yer.
Atalarım asırlardır kutlar bugünü
Bir başka olur çünkü doğanın düğünü
Bütün yörelerimi sarmıştır ünü
Hiç bozulmayacak bir kültür ürünü.
Köstebek, yavaşça açılır gözün
Hey papağan! Anlamı ne bu sözün?
Artık gereği yok kuşlara göçün
Hüznü kalmadı içimizde güzün.
Renk cümbüşü sürer gider böylece
Kalbimizde yerin yok, karanlık gece
Gönüllerde, dillerde vardır tek hece
Nevruz, gitme kal bizimle ömrümüzce!…
Deniz KOÇ
TÜRKİYE'DE NEVRUZ GELENEKLERİ: Gül fidesi dibine dilek mektubu gömülmesi de Anadolu’da Nevruzla ilgili çok yaygın bir başka inanış. Dilek mektubuna kişinin dileği ne ise; çocuk, gelin, araba, ev, para gibi resimler çizilerek ya da olmasını istediği şeyleri yazılarak suya atılır veya gizlice gülfidanın dibine gömülür. Kalp temizliği ile istenilen bu dileklerin gerçekleşeceğine inanılır.
Mersin-Silifke bölgesindeki Toras Türkmenleri’nde “Mart İpliği” adıyla bilinen Nevruz’da ağaçlara bez bağlanıp, yaylalara çıkılarak, kuzu veya oğlak kesilir ve konuklara dağıtılır. Tahtacı Türkmenlerinde ise “Mart dokuzundan sonra dağlar misafir alır” inancıyla yaylalara çıkılarak, mezarlıklar ziyaret ediliyor. Gaziantep ve çevresinde Sultan Navruz, güzel bir kızdır ve 21 Mart’ı 22 Mart’a bağlayan gece batıdan doğuya doğru göç eder, bir başka inanca göre ise kuş kılığında uçan bir derviştir. Kars civarında bir evde toplanan genç kız ve erkekler, küçük bir çocuğu su almaya gönderirler. Çocuk hiç konuşmadan ve arkasına bakmadan bir kova su getirir. Kovanın içerisine orada bulunanlarca renkli iplikler ve iğneler atılır.
Nevruz ne demek ne zaman kutlanacak 2018 Newroz bayramı adetleri
Nevruz ne zaman 2018 nevruz adetleri ve bilinmeyen rivayetleri
Nevruz mesajları resimli nevruz bayramı tebrik kartları-2018
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Nevruz bayramı şiirleri kısa-uzun 4 kıtalık en güzel nevruz şiirleri sayfası haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER