  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Nevra Serezli kaç yaşında eşi Metin Serezli ve oğulları kimdir?

Nevra Serezli kaç yaşında eşi Metin Serezli ve oğulları kimdir?

Nevra Serezli kimdir, kaç yaşında, vefat eden eşi Metin Serezli ve 2 oğlu kimdir soruları merak konusu oldu. 52 yıldır sahnelerde ve filmlerde rol alan usta oyuncu Nevra Serezli 75 yaşında ve aslen Ankaralı. 1968 yılında oyuncu Metin Serezli ile evlenen Nevra Serezli'nin Murat ve Selim Serezli adında 2 oğlu vardır. Metin Serezli ise 6 yıl önce vefat etti.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 05-02-2019 11:15 - Güncelleme: 05-02-2019 11:15

Usta oyuncu Nevra Serezli kaç yaşında kiminle evli ve çocukları kim soruları merak konusu oldu. Sanat hayatında 52 yılı geride bırakan usta oyuncu Nevra Serezli 75 yaşında ve aslen Ankaralı. Kengi gibi oyuncu Metin Serezli ile büyük bir aşkla 1968 yılında evlenen Nevra Serezli'nin Selim ve Murat adında iki oğlu var. Murat Serezli'de anne babası gibi oyunculuğu tercih ettti. Nevra Serezli'nin eşi Metin Serezli 6 yıl önce hayatını kaybetti. Nevra Serezli alyansımı hala çıkarmadım, onu çok özlüyorum, yokluğuna alışamıyorum diyerek vefat eden eşine özlemini anlattı.  

Nevra Serezli, 9 Ağustos 1944 yılında Ankara’da doğmuştur. Kızlık soyadı Nevra Şirvan'dır. Annesi Ulya Şirvan, babası Mehmet Abdülkadir

Süreyya Şirvan'dır. Bir yaşına gelmeden İstanbulBebek’e taşınıp BebekArnavutköy’e yerlemişlerdir. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni bitirdi. Amerikan Kız Koleji yıllarında tiyatro kolu çalışmalarına katılan
Nevra Şirvan, My Fair Lady ile bir anda tüm dikkatleri üzerinde toplamıştı. Kolejin hemen ardından iki yıl Amerika'da tiyatro kurslarına devam etti.

Sahneye okul sıralarında amatör olarak çıktı. Haldun Dormen, Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Haldun Taner ‘in tiyatro dersi verdiği LCC’de yarım gün sekreterlik yapıp o parayla kurslarına katıldı sonra, Henüz 22 yaşındayken 1966'da kendisini bir anda

'Cengizhan'ın Bisikleti' oyunundaki rolüyle Dormen Tiyatrosu'nda buluverdi.

NEVRA SEREZLİ KİMDİR: 1967'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 'Durdurun Dünyayı inecek Var' adlı oyunda oynadı, İngiltere ve İtalya'da tiyatro festivallerine katıldı. 1971'de Altan Erbulak, Metin Serezli, Füsun Erbulak’la birlikte Çevre Tiyatrosu'nu kurdu. 1978 de tiyatroyu kapattılar. 1971­78 yılları arasında Altan Erbulak ve eşi Metin Serezli ile birlikte 'Hisseli Harikalar Kumpanyası', 'Sait Hop Sait', 'Şen Sazın Bülbülleri'; Kastelli Vakfı ile 'Geceye Selam' ve 1984­1989 arası Devekuşu kabare Tiyatrosu'nda çalıştı.1990 yılında Dormen Tiyatrosu'nda 'Yolun Yarısı' müzikallerinde oynadı.

'Çılgın Sonbahar'oyunundaki rolü ile Avni Dilligil En başarılı kadın Oyuncu Ödülü ve Ankara Sanat Kurumu En iyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Serezli 'ŞahaneZüğürtler' adlı oyundaki Grand Düşes Tatiana rolünden sonra Tiyatro İstanbul ekibine katılarak 'Çetin Ceviz'! Oyununda oynadı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema oyunculuğu ve dublaj sanatçılığı da yaptı, TV reklamlarında rol aldı. Ayrıca televizyon dizilerinde de rol aldı. “Sihirli Annem” dizisinde 6 sezon boyunca “Dudu” karakterini canlandırmıştır. “Taş Devri” çizgi filminde Vilma Çakmaktaşı seslendirdi.

Nevra Serezli, Tiyatro sanatçısı Metin Serezli ile 7 Mart 1968’de evlenmiş olup, Murat Serezli ve Selim Serezli adlarında iki oğlu vardır.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Nevra Serezli kaç yaşında eşi Metin Serezli ve oğulları kimdir? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro