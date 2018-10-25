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Nevin Şimşek kaç yaşında Mehmet Ali Erbil'den bebek mi aldırdı?

Nevin Şimşek kaç yaşında Mehmet Ali Erbil'den bebek mi aldırdı?

Nevin Şimşek kimdir, kaç yaşında sorusu bugün çok araştırıldı. Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı kısa süreli aşk ile çok konuşulan Nevin Şimşek, bebek aldırdığı iddiası ile günlerce konuşulmuştu. O dönem depresyona girdim, çok yıprandım ve kırıldım diyen Nevin Şimşek Mehmet Ali Erbil'in hastalığı sonrası onu affettim dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 10:10 - Güncelleme: 25-10-2018 10:10

Nevin Şimşek kimdir, ne iş yapar soruları bugün magazin basınında yer aldı. Kaçış sendromu hastalığı ile boğuşan ve yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil ile adı bir süre anılan şarkıcı Nevin Şimşek bugün yeni açıklamalar yaptı. Kısa süreli aşk yaşadığı mehmet Ali Erbil'den çocuk aldırdığı iddiası ile günlerce konuşulan Nevin Şimşek onu affettimi hastane gitmeye Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etmeye  korkuyorum dedi.

BANA HASTANEDE SALDIRIRLAR DİYE KORKUYORUM: '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Şimşek," Bana sosyal medyadan hep yorum yaptılar, 'Mehmet Ali Erbil senin ahını aldı' dediler. Lütfen böyle şeyler söylemesinler. Kardeşi Mustafa Erbil'le konuştum, 'Bize de göstermiyorlar Mehmet Ali'yi' dedi. Kırgınlığım benim içimde, ben Mehmet Ali'yi affettim. Hastaneye gitmek istiyorum aslında ama abisi de Mehmet Ali Erbil'i göremediğini söylediği için gitmedim. Biz aramızda yaşadığımız olaylardan sonra barıştık, dost kaldık. Ben onu Allah'a havele etmiştim, inşallah sağlığı iyi olacak" dedi.

Şarkıcı Nevin, "Mehmet Ali'nin hasta olduğunu duyunca çok üzüldüm. Allah korusun onu, inşallah iyi olur. İnternetten öğrendim haberi. Her gün onun hakkında haber alıyorum. Bana hastanede saldırırlar diye gidemiyorum, korkuyorum açıkcası. 'Senin burada ne işin var, yüzsüz gibi geldin' derler diye gidemiyorum. Sesimi duyurmak için aradım aslında. Belki beni duyarlar" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU BEBEK ALDIRMA OLAYI: Şarkıcı Nevin Şimşek geçen yıl sevgilisi Mehmet Ali Erbil'den (63) hamile kalmıştı. Ama Mehmet Ali Erbil istemeyince bebeğini aldırmış, ilişkiye de nokta koymuştu.

Mehmet Ali Erbil'den 6.5 haftalık hamileyken bebeğini aldıran Nevin, o süreci şöyle anlatmıştı:

''Mehmet Ali bana 'Maddi durumum iyi değil. Oğlum Ali Sadi'nin geçen ayki nafakasını bile ödeyemedim. Zaten yazdan yaza çalışıyorum. Çocuğu aldır ilişkimiz eskisi gibi devam etsin' dedi. Sonra kardeşi Mustafa Erbil evime kadar gelip 'Mali senin 1 senelik kiranı ödeyecek, bebeği aldır' dedi. Maddi olarak gerçekten zor durumdayım. Single'ı bile kredi çekip yaptım. O yüzden kabul ettim. 1 yıllık kiram 35 bin TL. Hamile olduğumu 30 Ağustos'ta öğrenmiştim, adına Zafer Bayramı'ndan dolayı Zafer koyacaktım. Ama bebeği aldırdım. Yanımda Mustafa Erbil vardı. Kürtaj sonrası Mehmet Ali'yi görüntülü arayıp 'Zafer artık yok' deyip karşılıklı kahkahalar attılar. Arabanın arka koltuğunda Mustafa Erbil elime 5 bin dolar (17 bin TL) sıkıştırdı. O gün Mehmet Ali'nin evine gittim ama o yoktu. Bir daha da telefonlarıma çıkmadı.''

Mehmet Ali Erbil ise Nevin için şu sözleri söylemişti:

"İki, üç kez görüştüğüm insandan ben nasıl çocuk sahibi olabilirim? Bugüne kadar böyle bir şey yaşamadım, böyle bir şey yaşamam da. Ama daha önceki çocuklarım sevgiden doğmuş parçalarım. İş başka raddeye geldi 2. el arabaya kadar istediler benden. 260 bin TL değerinde. Nevin hamileliği sonlandırdı."

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